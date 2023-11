Likeová: Efektívnejšie je šikane predchádzať, než ju v dôsledku riešiť

Bratislava 30. novembra (TASR) - Efektívnejšie je šikane predchádzať, než ju v konečnom dôsledku riešiť. Pre TASR to uviedla hlavná projektová manažérka nového národného projektu Beáta Likeová, ktorý realizuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP). Cieľom projektu je zosumarizovať, vyhodnotiť a priniesť preventívne programy do škôl i poradenských zariadení.



"Nový národný projekt Duševné zdravie a prevencia sa v kontexte šikany zameriava viac na jej prevenciu," uviedla Likeová s tým, že v pláne je realizovať aj vzdelávania pre školských odborných zamestnancov, v poradenských zariadeniach, v špeciálnych výchovných zariadeniach a v centrách pre deti a rodiny.



Chcú tak pomôcť osvojiť či inovovať ich zručnosti v práci so školským kolektívom, aby dokázali v triedach budovať bezpečné prostredie, pozitívnu atmosféru a priateľské vzťahy. "Vychádzame z predpokladu, že ak sú v triede cielene systematicky podporované kvalitné a dobré vzťahy medzi spolužiakmi, tolerancia, ohľaduplnosť, empatia, pocit spolupatričnosti a vzájomný rešpekt, je riziko šikany menej pravdepodobné," priblížila Likeová.



Pripomenula, že pre vedúcich zamestnancov škôl pripravujú vzdelávanie zamerané na postupy v krízových situáciách. Ako skonštatovala, podpora učiteľov a zamestnancov škôl v súvislosti s riešením šikany nemôže byť tiež redukovaná na izolované jednorazové metodické stretnutie či tematický seminár k danej téme. Dôležité je cielené zameranie, systematickosť, kontinuita a dlhodobý horizont realizovaných podporných aktivít.