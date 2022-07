Likvidovať požiar v Českom Švajčiarsku pomôžu aj slovenskí vojaci

Bratislava 28. júla (TASR) - Do medzinárodnej spolupráce pri likvidovaní požiaru v národnom parku (NP) České Švajčiarsko sa zapoja aj slovenskí vojaci. Vláda vo štvrtok schválila vyslanie do 30 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR na účel humanitárnej pomoci pri zvládaní požiarov a odstraňovaní ich následkov. Do Česka pôjdu spolu s vrtuľníkom Black Hawk UH-60M s bambi vakom a príslušnou kolesovou technikou.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že situácia v Českom Švajčiarsku bude v krátkom čase pod kontrolou. "Česi sú naši susedia, spojenci a priatelia. Pomáhajú nám s ochranou nášho územia v rámci medzinárodnej bojovej skupiny na Slovensku, sme preto radi, že môžeme pomôcť aj my," uviedol Naď na sociálnej sieti.



Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) informovalo, že vojenský vrtuľník Black Hawk UH-60M by mal na miesto vyslania priletieť v piatok (29. 7.) okolo 11.00 h. Spolu s ním HaZZ vysiela aj ďalších dvoch príslušníkov s "fireflexom" na prípadné vytvorenie ďalších čerpacích miest.



V národnom parku České Švajčiarsko horí plocha približne 1000 hektárov. Na hasení sa podieľajú aj slovenskí hasiči. Je tam momentálne nasadený vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Vo štvrtok sa podarilo zastaviť šírenie požiaru. V nasadení je 450 hasičov, sedem vrtuľníkov a štyri lietadlá. Situáciu pri hasení v posledných dňoch komplikovalo počasie, najmä meniaci sa smer vetra.