Linka 116117 riešila počas prvých štyroch dní viac než 700 udalostí
Bratislava 7. januára (TASR) - Nová poradenská linka 116117 riešila počas prvých štyroch dní od svojho spustenia viac než 700 udalostí. Najviac volaní bolo v rámci Bratislavského kraja. TASR o to informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva.
„Najčastejšími dôvodmi volaní na poradenskú linku 116117 boli horúčky, vysoký krvný tlak, bolesti brucha a ťažkosti s trávením,“ uviedla hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Petra Klimešová. Objasnila, že o konzultáciu telefonicky žiadali aj rodičia malých detí s rôznymi respiračnými ochoreniami.
Klimešová pripomenula, že na linku 116117 sa môže obrátiť občan, ktorý sa chce poradiť, opýtať či konzultovať neurgentný zdravotný problém. Operátori linky pomoci poradia, ako postupovať napríklad pri drobných úrazoch, horúčke či zhoršených chronických stavoch. „Zdôrazňujeme však, že dopravné nehody, závažné úrazy, masívne krvácanie, poruchy vedomia, bolesti na hrudi, lapanie po dychu či dusenie na linku 116117 nepatria. Pre závažné stavy je pre pacientov k dispozícii linka tiesňového volania 155, ktorá ich môže riešiť vyslaním ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ upozornila.
Bezplatná poradenská linka funguje na Slovensku od 1. januára. Volajúcim poskytuje konzultácie a rady o zvládaní menej závažných ochorení a stavov, ktoré nevyžadujú zásah záchrannej zdravotnej služby. Linku zabezpečuje OS ZZS nonstop 24 hodín denne, sedem dní v týždni a obsluhujú ju kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci.
