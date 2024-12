Linka detskej istoty bude poskytovať pomoc nepretržite aj počas Vianoc

Bratislava 23. decembra (TASR) - Linka detskej istoty (LDI) bude pomáhať aj počas vianočných sviatkov. "Deti a mladí ľudia, ktorí sa počas sviatkov ocitnú v ťažkej situácii alebo potrebujú podporu, sa môžu kedykoľvek obrátiť na odborníkov prostredníctvom bezplatného a anonymného telefónneho čísla 116111, rovnako denne prostredníctvom četu na stránke LDI," informovala riaditeľka komunikačno-poradenskej podpornej linky Táňa Ivanič Rybanská.



Pripomenula, že Vianoce sú symbolom pokoja, no pre niektorých môžu byť aj obdobím náročných emócií. "Nie každý prežíva sviatky ako čas radosti. Aj deti a mladí ľudia môžu zažiť osamelosť, hoci sú so svojimi rodinami," upozornila. Poukázala na to, že psychický nepokoj vie spôsobiť stres z príprav sviatkov, sprevádzaný konfliktmi i rozdielnymi názormi. "Znížiť radosť Vianoc vedia niekedy aj hektické rodinné stretnutia," dodala.



Spolu s ďalšími odborníkmi zdôraznila, že obdobie vianočných sviatkov nemusia diktovať zaužívané zvyky, čaro sviatkov môže, naopak, zvýrazňovať to, že ich ľudia prispôsobia svojim jedinečným potrebám.



K prežitiu radostných a pohodových Vianoc preto odborníci z LDI odporúčajú venovať sa radostným aktivitám a dopriať si čas pre seba. Znížiť stres a prispieť k rodinnej pohode podľa nich pomôže aj ochota podieľať sa na príprave sviatkov. Vianoce by rovnako mali byť čas na obmedzenie sociálnych sietí, ktoré vytvárajú tlak na porovnávanie. "Odložte mobil a venujte sa prítomnosti v reálnom svete, či už ide o rodinnú hru, film alebo prechádzku na čerstvom vzduchu," vyzvali odborníci z LDI.