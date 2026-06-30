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Linka detskej istoty eviduje nárast hovorov v súvislosti s vysvedčením
Psychologička LDI Lucia Chamutyová pripravila niekoľko odporúčaní pre rodičov, ako byť v období odovzdávania vysvedčení dieťaťu oporou.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Linka detskej istoty (LDI) v období konca školského roka a s ním spojením odovzdávaním vysvedčení tradične eviduje nárast hovorov a online konverzácií. Týkajú sa tém stresu, úzkosti a strachu zo školského hodnotenia. Odborníci poukazujú, že najväčším zdrojom obáv u detí často nie je samotný prospech, ale obavy z reakcie rodičov. TASR o tom informovala riaditeľka LDI Táňa Ivanič Rybanská.
„Obdobie odovzdávania vysvedčení je pre rodiny časom, keď sa bilancuje celoročné úsilie. Mnohé deti a mladí ľudia si ho však spájajú s veľkými obavami z očakávaní dospelých,“ uviedla Ivanič Rybanská. V tejto súvislosti pripomenula rodičom, že známky hovoria len o školskom výkone, no nedefinujú hodnotu dieťaťa ako človeka. „Otvorený rozhovor, pochopenie a podpora zo strany rodičov sú tým najdôležitejším základom pre zvládnutie akýchkoľvek školských ťažkostí,“ apelovala.
Psychologička LDI Lucia Chamutyová pripravila niekoľko odporúčaní pre rodičov, ako byť v období odovzdávania vysvedčení dieťaťu oporou. Okrem iného radí rodičom, aby dali dieťaťu najavo, že ho doma nečaká krik, ponižovanie ani odmietnutie, ale rozhovor a podpora. Podotkla, že aj náročné výsledky sa riešia ľahšie v atmosfére prijatia a bezpečia. Zároveň je podľa nej potrebné zaujímať sa o školu priebežne. Napokon zdôraznila, že rodič má dať dieťaťu najavo, že ho prijíma bez ohľadu na známky.
Dospelým zároveň odporúča všímať si vlastné pocity. Ak sú sklamaní, nahnevaní alebo znepokojení, mali by si podľa psychologičky dopriať chvíľu na upokojenie. Poukázala, že deti oveľa lepšie prijímajú spätnú väzbu od rodiča, ktorý reaguje pokojne a s nadhľadom, bez vyvolávania strachu a výčitiek. Na rozhovor by si podľa Ivanič Rybanskej mali dopriať dostatok času, zaujímať sa o prežívanie dieťaťa, všímať si silné stránky dieťaťa a oceniť snahu. Zároveň by podľa nej nemali brať známky ako hodnotenie svojho rodičovstva a hľadali spolu s dieťaťom ďalší postup, ak sa objavili ťažkosti. Zvážiť podľa psychologičky môžu, či je potrebné niektoré veci počas prázdnin doplniť a venovať sa im. Ako dodala, po mesiacoch školských povinností si oddych zaslúži každé dieťa. Prázdniny podľa nej nemusia byť odmenou za dobré známky, ale prirodzeným časom na načerpanie síl.
„Obdobie odovzdávania vysvedčení je pre rodiny časom, keď sa bilancuje celoročné úsilie. Mnohé deti a mladí ľudia si ho však spájajú s veľkými obavami z očakávaní dospelých,“ uviedla Ivanič Rybanská. V tejto súvislosti pripomenula rodičom, že známky hovoria len o školskom výkone, no nedefinujú hodnotu dieťaťa ako človeka. „Otvorený rozhovor, pochopenie a podpora zo strany rodičov sú tým najdôležitejším základom pre zvládnutie akýchkoľvek školských ťažkostí,“ apelovala.
Psychologička LDI Lucia Chamutyová pripravila niekoľko odporúčaní pre rodičov, ako byť v období odovzdávania vysvedčení dieťaťu oporou. Okrem iného radí rodičom, aby dali dieťaťu najavo, že ho doma nečaká krik, ponižovanie ani odmietnutie, ale rozhovor a podpora. Podotkla, že aj náročné výsledky sa riešia ľahšie v atmosfére prijatia a bezpečia. Zároveň je podľa nej potrebné zaujímať sa o školu priebežne. Napokon zdôraznila, že rodič má dať dieťaťu najavo, že ho prijíma bez ohľadu na známky.
Dospelým zároveň odporúča všímať si vlastné pocity. Ak sú sklamaní, nahnevaní alebo znepokojení, mali by si podľa psychologičky dopriať chvíľu na upokojenie. Poukázala, že deti oveľa lepšie prijímajú spätnú väzbu od rodiča, ktorý reaguje pokojne a s nadhľadom, bez vyvolávania strachu a výčitiek. Na rozhovor by si podľa Ivanič Rybanskej mali dopriať dostatok času, zaujímať sa o prežívanie dieťaťa, všímať si silné stránky dieťaťa a oceniť snahu. Zároveň by podľa nej nemali brať známky ako hodnotenie svojho rodičovstva a hľadali spolu s dieťaťom ďalší postup, ak sa objavili ťažkosti. Zvážiť podľa psychologičky môžu, či je potrebné niektoré veci počas prázdnin doplniť a venovať sa im. Ako dodala, po mesiacoch školských povinností si oddych zaslúži každé dieťa. Prázdniny podľa nej nemusia byť odmenou za dobré známky, ale prirodzeným časom na načerpanie síl.