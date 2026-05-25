Linka detskej istoty eviduje nárast kontaktov pre nezvestnosť detí
Za rok 2025 riešila LDI až 2500 takýchto kontaktov.
Autor TASR
Bratislava 25. mája (TASR) - Linka detskej istoty (LDI) zaznamenala nárast kontaktov v súvislosti s nezvestnosťou detí. Za rok 2025 riešila LDI až 2500 takýchto kontaktov. Pri príležitosti pondelkového Medzinárodného dňa nezvestných detí o tom TASR informovala riaditeľka LDI Táňa Ivanič Rybanská.
V Európe sa ročne nahlási približne 250.000 prípadov nezvestných detí. „Na LDI sme za minulý rok riešili 2500 kontaktov v súvislosti s nezvestnosťou detí a mladých ľudí. V roku 2024 to bolo zhruba 1500 kontaktov. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho stratenie sa či zatúlanie, rodičovské únosy či problémy detí v zahraničí. Každé jedno číslo z týchto 2500 prípadov predstavuje konkrétny ľudský príbeh, dieťa v potenciálnom ohrození, ktoré sa ocitlo mimo domova alebo uvažuje o úteku,“ uviedla Ivanič Rybanská.
Časť prípadov nezvestnosti tvoria deti či tínedžeri, ktorí z domu utiekli. Útek je podľa predstaviteľov LDI z pohľadu mladých ľudí takmer vždy volaním o pomoc, keď nevidia iné riešenie situácie, v ktorej sa nachádzajú. Najčastejšími dôvodmi sú dlhodobé, neriešené konflikty v rodine, psychický tlak, strach z trestu, osamelosť, ale aj šikana v škole či nebezpečenstvá v online priestore.
„Našťastie sa na krízovú linku 116 000 často obracajú aj deti a tínedžeri, ktorí o úteku ešte len uvažujú. V bezpečnom a anonymnom prostredí s nimi naši poradcovia rozoberajú riziká ulice, kde budú spať, čo budú jesť, akému nebezpečenstvu sa vystavujú a spoločne hľadajú bezpečné alternatívy riešenia ich situácie bez toho, aby museli reálne utiecť. Ak sa už dieťa na ulici ocitne, poradcovia ho neodsudzujú, pomáhajú mu stabilizovať emócie a hľadajú s ním spôsob, ako sa čo najrýchlejšie bezpečne vrátiť domov alebo do bezpečia,“ vysvetlila Ivanič Rybanská. Rizikovým obdobím je každoročne koniec školského roka a čas vysvedčení. Strach zo zlyhania a z reakcie rodičov na zlé známky dokáže dieťa dohnať k panickému rozhodnutiu domov vôbec neprísť. LDI preto apeluje na rodičov, aby si uvedomili, že žiadna známka nestojí za život a bezpečie dieťaťa.
LDI upozorňuje na jeden z najnebezpečnejších mýtov. Na Slovensku neexistuje žiadna 24-hodinová čakacia lehota na nahlásenie nezvestnosti dieťaťa. Prvé hodiny po zmiznutí bývajú podľa LDI rozhodujúce. Ak má rodič reálne podozrenie, že dieťa neprišlo domov a niečo nie je v poriadku, mal by okamžite konať.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa nezvestných detí participuje LDI na dvoch európskych kampaniach.
