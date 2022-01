Linka detskej istoty pomáha deťom a mladým už 26 rokov

Bratislava 26. januára (TASR) – Linka detskej istoty (LDI) už 26 rokov pomáha deťom a mladým v núdzi. Programová riaditeľka LDI Táňa Ivanič Rybanská v tejto súvislosti pripomína, že sa na linku môžu obrátiť bez obáv vždy, keď to potrebujú.



"Dnes si pripomíname vznik LDI, presne pred 26 rokmi zazvonil na našej linke prvý telefonát a odvtedy nám na nej telefóny zvonia stále – vo dne aj v noci. Už pri vzniku Linky detskej istoty sa jej základným poslaním stalo dodržiavanie práv dieťaťa, ich podpora a presadzovanie," priblížila riaditeľka LDI Eva Dzurindová.



LDI každoročne pomôže viac ako 10.000 deťom a mladým. "Na Linke detskej istoty nachádzajú istotu, že ich niekto vypočuje, plne akceptuje a poradí im," priblížila psychologička, odborná garantka a jedna zo zakladateliek LDI Katarína Trlicová s tým, že odborný tím psychológov, sociálnych pracovníkov a špeciálnych pedagógov dáva záruku kvalitnej komunikačno-poradenskej služby.



Podotkla, že spoločenská klíma na celom svete poukazuje na dôležitosť dištančného kontaktu s odborníkom, hlavne pre deti a mládež. "Preto aj aktuálne veľmi citlivo vnímame negatívny vplyv už bezmála dvojročnej pandemickej situácie, hlavne na svet detí a mládeže. Vzhľadom na túto realitu si uvedomujeme ešte väčšiu zodpovednosť a potrebu byť na príjme a pripravení pre každé dieťa či mladého človeka, ktorí sa na nás obrátia," doplnila Trlicová.



Mladí sa podľa Ivanič Rybanskej na linku obracajú s rôznymi problémami. "Ak to rozviniem, tak žiadna téma, otázka, názor, situácia či problém dieťaťa alebo mladého človeka nie sú na linke zľahčované a ani sa nepovažujú za menej dôležité, práve naopak, každý je prijatý, akceptovaný a vypočutý, každý má právo vyjadriť svoj názor, dostane priestor komunikovať a pomáhame mu spoločne s ním hľadať riešenia." Zároveň povzbudila všetkých mladých, aby sa v akejkoľvek situácii nebáli na LDI obrátiť.



Hovor na linku je z územia SR bezplatný a anonymný, teda volajúci nemusí uviesť svoje meno ani odkiaľ volá. Komunikácia je dôverná a nie je zaznamenávaná. "Naša linka sa nedelí s nikým o informácie, s ktorými sa nám zdôveríte, iba vtedy, ak by bol váš alebo niekoho život v priamom ohrození, by sa to mohlo zmeniť," ozrejmila Ivanič Rybanská.



Mladí môžu linku telefonicky kontaktovať nonstop kedykoľvek počas roka na čísle 116 111. V prípade, že preferujú písomnú komunikáciu, môžu denne od 18.00 do 22.00 h využiť poradenstvo prostredníctvom četu na webe www.ldi.sk. Kedykoľvek tiež môžu napísať mail na adresu 116111@ldi.sk, pričom odpoveď by mala prísť do 48 hodín.