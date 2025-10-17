< sekcia Slovensko
Linka detskej istoty zaznamenala za rok vyše 192.200 kontaktov
Upozorňujú, že neplatí mýtus, že deti a tínedžeri radšej píšu, ako volajú.
Autor TASR
Bratislava 17. októbra (TASR) - Linka detskej istoty (LDI) zaznamenala za obdobie od októbra 2024 do septembra 2025 vyše 192.200 kontaktov. Je to približne o pätinu viac ako v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vyplýva to z údajov, ktoré TASR poskytla riaditeľka linky Táňa Ivanič Rybanská. Ozrejmila, že najpočetnejšiu kategóriu volajúcich tvoria deti a tínedžeri od 12 do 18 rokov.
„Od 1. októbra 2024 do 30. septembra 2025 sme na LDI zaznamenali spolu 192.294 kontaktov detí, mladých ako i dospelých volajúcich v záujme detí,“ poznamenala riaditeľka. Priblížila, že denne riešia v priemere 527 kontaktov.
Upozornila, že neplatí mýtus, že deti a tínedžeri radšej píšu, ako volajú. „Až 90 percent kontaktov zaznamenávame telefonicky a 10 percent online (chat a email),“ spresnila. Podotkla, že linku kontaktujú už deti od piatich rokov až po mladých ľudí do 26 rokov, ale aj dospelí v záujme detí. Dodala, že častejšie volajú chlapci (62 percent), 38 percent hovorov tvoria dievčatá.
LDI ako najdlhšie pôsobiaca linka pomoci pre deti, mládež a rodiny na Slovensku funguje nepretržite už 30 rokov. Za toto obdobie poskytla viac ako 3,5 milióna odborných intervencií. Prevádzkuje aj viacero špecializovaných poradní, napríklad Odpíšeme Ti, Pomoc.sk či Linku dôvery v ukrajinskom a ruskom jazyku.
„Od 1. októbra 2024 do 30. septembra 2025 sme na LDI zaznamenali spolu 192.294 kontaktov detí, mladých ako i dospelých volajúcich v záujme detí,“ poznamenala riaditeľka. Priblížila, že denne riešia v priemere 527 kontaktov.
Upozornila, že neplatí mýtus, že deti a tínedžeri radšej píšu, ako volajú. „Až 90 percent kontaktov zaznamenávame telefonicky a 10 percent online (chat a email),“ spresnila. Podotkla, že linku kontaktujú už deti od piatich rokov až po mladých ľudí do 26 rokov, ale aj dospelí v záujme detí. Dodala, že častejšie volajú chlapci (62 percent), 38 percent hovorov tvoria dievčatá.
LDI ako najdlhšie pôsobiaca linka pomoci pre deti, mládež a rodiny na Slovensku funguje nepretržite už 30 rokov. Za toto obdobie poskytla viac ako 3,5 milióna odborných intervencií. Prevádzkuje aj viacero špecializovaných poradní, napríklad Odpíšeme Ti, Pomoc.sk či Linku dôvery v ukrajinskom a ruskom jazyku.