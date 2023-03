Linka proti krutosti podala trestné oznámenia pre týranie zvierat

Bratislava 15. marca (TASR) - Linka proti krutosti (LPK), ktorú prevádzkuje občianske združenie Sloboda zvierat, podala vlani niekoľko trestných oznámení pre zlé zaobchádzanie so zvieratami. Viaceré viedli k trestnému stíhaniu ich majiteľov. TASR o tom informovala Kristína Devínska zo Slobody zvierat.



"Riešili sme niekoľko extrémnych prípadov. Išlo o rany po zarezaní reťaze do krku, podvýživu v dôsledku dlhodobého hladovania, keď bol pes už v ohrození života. Zachraňovali sme psy z krátkych reťazí a malých kotercov," priblížil hlavný inšpektor linky Jozef Chmel. Tieto zvieratá nemali podľa neho možnosť voľného pohybu aj niekoľko rokov.



Poukázal, že prelomový bude pre LPK budúci rok, keď začne platiť zákaz reťazí pre všetky psy. "Predpokladáme, že počet podnetov bude narastať," dodal Chmel.



V uplynulom roku dostala linka stovky hlásení o nevhodnom zaobchádzaní so zvieraťom, pomoc poskytla v 1230 prípadoch. "Za minulý rok sme podali takmer 200 podnetov na regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS)," priblížil inšpektor.



Podotkol, že s niektorými majú pri riešení prípadov dobré skúsenosti, napríklad s RVPS v Nových Zámkoch, Dolnom Kubíne či v Senci. V iných prípadoch ani nevedia, či bola na základe podnetu vôbec vykonaná kontrola. "Nie sme informovaní o jej výsledku. Zlú skúsenosť máme napríklad s veterinárnou správou v Čadci a v Prievidzi. Máme podozrenie, že niektoré prípady tu boli z ich strany úplne odignorované a na kontrole vôbec neboli," doplnil.