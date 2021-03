Linky pomoci by potrebovali systémovú finančnú pomoc od štátu

Bratislava 25. marca (TASR) - Počet volajúcich na rôzne linky pomoci počas pandémie narástol, na niektorých aj o 95 percent. Linky zamestnali viac odborníkov, napriek tomu zvládnuť nápor volajúcich je problém. Linky by potrebovali systematickú finančnú pomoc od štátu. Zhodli sa na tom vo štvrtok zástupcovia viacerých krízových liniek a liniek dôvery.



Krízové linky a linky dôvery sa zhodujú, že potrebujú pre svoje fungovanie systémovú finančnú podporu. Štát by sa podľa nich nemal spoliehať na to, že tento typ pomoci je zadarmo. Privítali by, keby štátne zdroje pokryli aspoň základnú prevádzku liniek. "Fungujeme vďaka rôznym darom či dvom percentám z daní," skonštatovala Soňa Lovašová, podpredsedníčka občianskeho združenia Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka, ktoré zabezpečuje činnosť Linky detskej dôvery. Stretnutie odborníkov zastrešila nadácia Volkswagen Slovakia.



Pred pandémiou tvoril tím internetovej poradne pre mladých IPčko.sk 40 dobrovoľných poradcov. V súčasnosti ho tvorí 30 zamestnancov a 120 dobrovoľných psychológov. "To značí obrovský dopyt po kvalitnej psychologickej pomoci. Napriek posilneniu tímu nemôžeme prijať tisíce kontaktov," poukázal zakladateľ IPčka Peter Madro.



Počas pandémie počet kontaktov na Linku detskej dôvery vzrástol o 95 percent. "Klesli nám školské problémy a šikanovanie, ale to sa vráti, keď prídu opäť deti do škôl," skonštatovala Lovašová. Podľa Tatiany Ivanič Rybanskej z Linky detskej istoty neboli pracovníci linky schopní vybaviť pre množstvo záujemcov 200 až 300 kontaktov denne. "Dištančná pomoc je pre ľudí veľká pomoc pre jej ľahkú dostupnosť, bezplatnosť či nepretržitosť," dodala Rybanská.



Najčastejšie počas pandémie ľudia riešili vzťahové problémy doma aj práci. Na druhom mieste to boli pocity osamelosti, depresie či pocit vyhorenia.