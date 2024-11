Lipavský: Čas obnoviť rokovania so slovenskou vládou ešte nenastal

Praha 7. novembra (TASR) - Zatiaľ ešte nenastal čas, aby Česko obnovilo medzivládne konzultácie so slovenskou vládou, ktoré ČR prerušila tento rok v marci. V rozhovore pre Český rozhlas to vo štvrtok povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Máme kontakty na pracovnej úrovni, jednotliví ministri sa podľa potreby schádzajú. V tejto chvíli – tak, ako som to pocítil aj z mojej komunikácie s pánom premiérom – ten čas ešte nenadišiel," uviedol Lipavský.



Podľa neho však stále platí, že obe krajiny majú medzi sebou nadštandardné a veľmi blízke vzťahy. Tie podľa jeho slov nezávisia len od politických reprezentácií, ale najmä od blízkosti danej spoločným historickým vývojom a medziľudskými či hospodárskymi väzbami.



Na otázku, ako sa aktuálna situácia v česko-slovenských vzťahoch prejavuje v diplomacii, minister odpovedal, že diplomati sú profesionáli, ktorých úlohou je kontakty udržiavať. "Takže na pracovnej diplomatickej úrovni alebo koniec koncov aj pri komunikácii s mojím rezortným partnerom to nejaký zásadný dôsledok nemá," dodal.



Česko začiatkom marca v reakcii na postoj SR k vojne na Ukrajine odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie, ktoré sú prejavom nadštandardných vzťahov medzi štátmi. Kabinet českého premiéra Petra Fialu to zdôvodnil nesúhlasom s niektorými krokmi slovenskej vlády v oblasti zahraničnej politiky.



Fiala začiatkom júla vyhlásil, že téma obnovenia spoločných rokovaní vlád aktuálne nie je na programe dňa, pretože slovenský premiér Robert Fico sa zotavuje zo zranení po májovom atentáte. Dodal, že až keď bude naplno v práci, bude možné hovoriť o tom, či tieto okovania dávajú zmysel, a prípadne v akom termíne.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)