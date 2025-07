Lipavský: EÚ by nemala obmedzovať asociačnú dohodu s Izraelom

Praha 15. júla (TASR) - Európska únia by podľa českého ministra zahraničných vecí Jana Lipavského nemala obmedzovať asociačnú dohodu s Izraelom. Ak chcú niektoré členské štáty EÚ hovoriť napríklad o humanitárnej situácii v Pásme Gazy, mala by sa zvolať Asociačná rada, kde na to bude priestor. Povedal to v utorok počas zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Nemyslím si, že by sme mali pristupovať k obmedzovaniu asociačnej dohody. Naopak, viem si predstaviť - zvolajme tú radu a ak má niektorý z členských štátov záujem hovoriť o ľudskoprávnych otázkach alebo o humanitárnej situácii v Gaze, môže to urobiť. Ale nerušme tie formáty,“ povedal Lipavský s tým, že v súčasnosti v EÚ nie je ani kvalifikovaná väčšina na zásadné kroky, ktoré by podľa jeho slov poškodili európsko-izraelské vzťahy. „Myslím si, že je potrebné ich rozvíjať skôr konštruktívne a hovoriť o všetkých otázkach, napríklad aj o humanitárnej pomoci v Gaze,“ dodal.



Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar Lipavskému v pondelok počas telefonického rozhovoru detailne popisoval, akým spôsobom sa v posledných dňoch zmenila situácia s dodávkami humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. „Otázkou je, čo nazývame tou skutočnou zmenou. Asi bude musieť nasledovať nejaká ďalšia diskusia. To, čo by prinieslo skutočné riešenie humanitárnej situácie v Gaze, je prímerie, o ktorom sa rokuje v Dauhe. Uvidíme, či Hamas bude ochotný prepustiť rukojemníkov a či nastane nejaké prímerie,“ povedal šéf českej diplomacie.