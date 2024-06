Lipavský: Vláde v ČR odkážem, že o obnovenie rokovaní je v SR záujem

Praha/Bratislava 18. júna (TASR) - Český minister zahraničných vecí Jan Lipavský si z návštevy Slovenska odnáša "jasnú správu", že na slovenskej strane je veľký záujem o obnovenie nadštandardných vzťahov v podobe medzivládnych rokovaní. Lipavský to povedal po skončení návštevy v Bratislave s tým, že to bude tlmočiť českej vláde, informuje spravodajkyňa TASR.



"Naspäť si nesiem jasnú správu, ktorú budem komunikovať svojim vládnym kolegom. Tá správa je, že na slovenskej strane je veľký záujem," povedal Lipavský. Nechcel však spresniť, v akom časovom horizonte by k obnoveniu konzultácií mohlo dôjsť.



Česko-slovenské vzťahy podľa neho netvorí len rokovanie vlád. Za skvelú správu označil, že prvá zahraničná cesta nového slovenského prezidenta Petra Pellegriniho povedie do Česka. Aj to je podľa neho jeden z krokov, ako pracovať na spoločných vzťahoch.



Lipavský bol prvou zahraničnou návštevou, ktorú prijal Peter Pellegrini vo funkcii hlavy štátu. Šéf českej diplomacie to označil za česť. "Mali sme veľmi príjemné a produktívne rokovanie. Hoci pre mňa prezident nie je rovnocenným partnerom, hovorili sme o tom, že sa pripravuje prvá zahraničná cesta pána prezidenta, ktorá bude smerovať do Česka. To si tiež veľmi vážime. Zmienili sme politickú aj praktickú agendu a to, akým spôsobom smerovať česko-slovenské vzťahy. Považujem to za zlatý klinec návštevy," dodal Lipavský. Aj toto stretnutie podľa neho ukazuje, že vzťahy ČR a SR sú nadštandardné, unikátne a veľmi blízke.



Lipavský sa v Bratislave stretol tiež so svojím rezortným partnerom Jurajom Blanárom, s podpredsedom Národnej rady (NR) SR Petrom Žigom a podpredsedom vlády a ministrom obrany Robertom Kaliňákom.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)