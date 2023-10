Lipšic: Útoky politickej moci na prokurátorov ÚŠP sú neprijateľné

Pezinok 3. októbra (TASR) - Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic považuje útoky politickej moci na kariérnych prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) za neprijateľné. Povedal to v rámci svojej utorkovej tlačovej konferencie.



"Považujem za neprijateľné, aby sa politická moc vyhrážala predstaviteľom justičných orgánov," podotkol. Zdôraznil, že od roku 2020 sú trestne stíhané aj vysokopostavené osoby. "Odvtedy máme desiatky právoplatne odsúdených," dodal.



Poukázal na to, že prokurátori ÚŠP majú na súdoch vyše 90-percentnú úspešnosť. "Vďaka nim sú odsúdené mnohé prípady organizovaného zločinu, ekonomickej trestnej činnosti, úkladných vrážd," doplnil.







Prokurátori ÚŠP podľa Lipšica bojujú za spravodlivosť a rovnosť pred zákonom napriek tomu, "že sú napádaní, kritizovaní, škandalizovaní a že je im vyhrážané". Poukázal tiež na to, že v minulosti sa niektoré kauzy, v ktorých išlo o vplyvné osoby, stíhať nemohli.



Naznačil, že po nástupe novej vládnej garnitúry neplánuje odstúpiť zo svojej funkcie. "Zo žiadneho boja som nikdy neutiekol, ani nikdy neutečiem," povedal špeciálny prokurátor.