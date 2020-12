Lipšic: V prípade Borisa B. nie sú naplnené materiálne dôvody väzby

Bratislava 6. decembra (TASR) - Sudkyňa pre prípravné konanie na Špecializovanom trestnom súde ukončila po 10.30 h výsluch obvineného Borisa B. Jeho právny zástupca Daniel Lipšic tvrdí, že nie sú naplnené materiálne dôvody väzby. O návrhu na vzatie do väzby pre piatich obvinených z policajnej akcie Judáš by mala sudkyňa rozhodnúť podvečer.



Námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris B. je dočasne mimo služby. "Na výsluchu avizoval, že si bude podávať žiadosť do civilu," pokračoval Lipšic.



V prípade skutkov, ktoré sa týkajú vyzradenia utajovaných skutočností vo vzťahu k nasadeným odposluchom, podľa Lipšica uvádza okolnosti, za ktorých k tomu prišlo. "Vo vzťahu ku skutku vydierania vinu odmieta," doplnil s tým, že obvinenie je založené na domnienke jedného svedka.



Momentálne sudkyňa Pamela Záleská pokračuje výsluchom bývalého šéfa kontrarozviedky Petra G. Výsluch ešte čaká obvineného Mariána K. a policajného exprezidenta Milana L., ktorého sudkyňa vypočuje ako posledného v poradí. Rozhodovať o návrhu na vzatie do väzby bude aj v prípade bývalého policajta Ladislava V., ktorého vypočula už v sobotu (5. 12.).



V sobotu rozhodla o väzbe pre dvoch obvinených. Bývalého viceprezidenta Finančnej správy Daniela Č. a bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozefa R. Dôvodom ich väzobného stíhania je obava z ovplyvňovania svedkov.