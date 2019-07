Lipšic: V SR bola zločinecká skupina zložená z policajtov i sudcov

Lipšicove výroky prichádzajú po debate pred senátom ŠTS, kde sa opäť riešilo, či pripustiť ako dôkaz komunikácie Mariana K. so Štefanom A. a Norbertom Bödörom cez telefónnu aplikáciu Threema.

Pezinok 29. júla (TASR) - Na Slovensku fungovala zločinecká skupina zložená aj z vysokopostavených policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorá dlhodobo spolupracovala s organizovaným zločinom a bielymi goliermi na Slovensku. Po pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku vo veci falšovania zmeniek TV Markíza to povedal obhajca televízie Daniel Lipšic.



Na otázku TASR, či takáto skupina ešte existuje, reagoval, že je výrazne paralyzovaná, avšak nerobí si ilúzie, že stratila akékoľvek kontakty. "Tí sudcovia, prokurátori a policajti sú mnohí stále vo svojich funkciách". Lipšicove výroky prichádzajú po pondelkovej debate pred senátom ŠTS, kde sa opäť riešilo, či pripustiť ako dôkaz komunikácie Mariana K. so Štefanom A. a Norbertom Bödörom cez telefónnu aplikáciu Threema. Celá komunikácia je podľa Lipšica práve dôkazom organizovanej skupiny, zahŕňajúcej aj predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní a sudcov.



Na argumenty obhajoby, ktorá tvrdí, že nedostala prepisy k dispozícii v dostatočnom časovom predstihu, reaguje Lipšic tak, že „jeden z obhajcov v trestnej veci Jána Kuciaka má image (kópiu - pozn. TASR) s celou komunikáciou z Threemy k dispozícii“.



Obžalovaný Pavol R. odmietol obsah komunikácie podrobnejšie komentovať s tým, že sú to nepodstatné veci a keď príde na to čas, tak sa vyjadrí.



Na utorkové pokračovanie pojednávania boli predvolaní niekdajšia spoločníčka Pavla R. v TV Markíza Sylvia Volzová (z jej objednávky vraždy je Pavol R. obžalovaný v inom konaní), riaditeľ slovenského futbalového zväzu a niekdajší majiteľ produkčného domu Forza Ján Kováčik a bývalá finančná riaditeľka Markízy Radka Doehring. Z troch svedkov sa však zajtra dostaví iba posledná menovaná.



Obžalovaní Marian K. a Pavol R. podľa obžaloby prokurátora "po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A., ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov".



Marian K. je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy svojej niekdajšej spoločníčky v Markíze Sylvie Volzovej, ktorá má prísť v procese svedčiť v utorok (30. 7.).