Obhajca Kučerku:Lipšicove vyjadrenia sú snahou spochybňovať podozrenie

Bratislava 16. novembra (TASR) - Vyjadrenia špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica v prípade nahrávky prokurátorov sú snahou manipulatívnym spôsobom spochybňovať podozrenie, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) konali voči bývalému policajtovi Mariánovi Kučerkovi protiprávne. Tvrdí to jeho obhajca Martin Bezák.



Kučerka podľa jeho slov nemá vedomosť o posudku, ktorý má spochybňovať pôvodnosť časti zvukového záznamu zo "stretnutia" s prokurátormi. "Nevie sa preto vyjadriť k tomu, na základe akých okolností dospel Kriminalisticko-expertízny ústav Policajného zboru k záveru, že táto zverejnená časť zvukového záznamu bola 'manipulovaná'," uviedol Bezák. Vie však podľa neho potvrdiť, že zverejnená časť ho zachytáva spôsobom, akým k nemu došlo.



Tvrdí preto, že Lipšicove vyjadrenia nemožno vnímať inak, než ako jeho snahu manipulatívnym spôsobom spochybňovať podozrenie, že jemu podriadení prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry konali voči Kučerkovi protiprávne. Na margo medializovaného obvinenia jeho klienta poznamenal, že nemá vedomosť o tom, že by mu bolo v tejto veci vznesené akékoľvek ďalšie obvinenie. Predchádzajúce podľa neho v októbri zrušil prokurátor ako nezákonné a nedôvodné.



Špeciálny prokurátor SR Daniel Lipšic v stredu (15. 11.) poukázal na to, že posudok dokazuje, že prokurátori ÚŠP boli obeťou nevyberavých útokov politicky exponovaných osôb na základe zmanipulovaných zvukových záznamov. Posudok sa týkal nahrávky, na základe ktorej líder Smeru-SD Robert Fico obvinil prokurátorov Ondreja Repu a Michala Šúreka z nelegálnych praktík v kauze bývalého policajta Mariána Kučerku. Stanovisko znaleckého ústavu podľa Lipšica jasne dokazuje, že prezentovaná časť nahrávky bola zmanipulovaná.