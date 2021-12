List či pohľadnicu Ježiškovi môžu deti poslať do piatka

Bratislava 13. decembra (TASR) – Záujemcovia, ktorí chcú poslať list či pohľadnicu Ježiškovi na adresu Ježiško 999 99, tak môžu urobiť už len do piatka 17. decembra. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



V týchto dňoch Slovenská pošta spracovala už takmer 46.000 zásielok, ktoré deti poslali na Ježiškovu adresu. Z toho zo zahraničia prišlo takmer 2500 listov, dominovali Taiwan, Rusko, Hongkong a Nemecko. Pošta tiež spracovala 158 zásielok pre nevidiacich. Okrem klasických želaní, aké darčeky by si deti chceli nájsť pod vianočným stromčekom, písali veľa aj o kamarátoch, s ktorými by chceli tráviť viac času pri hrách vonku.



Svoje priania, odkazy, obrázky môžu deti posielať na akejkoľvek pohľadnici, prípadne môžu napísať list a poslať ho v obálke na adresu Ježiško 999 99. Pohľadnica sa dá poslať aj z mobilu či počítača cez aplikáciu Moja pohľadnica, kde si môžete vytvoriť pozdrav s vlastnými motívmi či fotografiami alebo vybrať zo šablóny, napísať správu Ježiškovi a zadať objednávku. Slovenská pošta pohľadnicu vytlačí a doručí. "Dôležité je uviesť aj spiatočnú adresu, aby Ježiško vedel, komu má odpísať," priblížila Dorčáková.



Spoločne s listami môžu deti posielať Ježiškovi kresby, tie však musia byť na samostatnom hárku papiera. Odborná porota zo všetkých kresieb vyberie tú najkrajšiu, ktorá sa stane námetom budúcoročnej vianočnej známky.