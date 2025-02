Literárne centrum žiada odvolať Gustáva Murína, má ničiť organizáciu

Bratislava 3. februára (TASR) - Zamestnanci Slovenského literárneho centra (SLC) sa sťažujú na súčasného riaditeľa inštitúcie Gustáva Murína. V liste adresovanom vedeniu Ministerstva kultúry (MK) SR Murína obviňujú z nekoncepčného a deštruktívneho riadenia SLC a vytvárania nepriateľského pracovného prostredia, od rezortu žiadajú okamžité riešenie situácie. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) si za svojou nomináciou stojí.



Podľa zamestnancov SLC sa chaos a pracovné podmienky stali neudržateľnými. "Pán Murín zahlcuje zamestnancov nereálnymi požiadavkami a zastrašuje ich disciplinárnymi hrozbami, zasahuje do už rozbehnutých projektov a ruší platné zmluvy bez jasného odôvodnenia. Ignoruje kontinuitu práce napriek existujúcim záväzkom a vyplateným honorárom," uviedli v liste s upozornením na negatívny dosah Murínových zásahov. Tvrdia tiež, že šéf SLC prejavuje hrubú neúctu k svojim podriadeným, správa sa vulgárne a agresívne.



Pripomenuli, že už samotné Murínovo menovanie vyvolalo pobúrenie v spisovateľskej a literárnej obci. "Pán Murín nemá odborné ani manažérske predpoklady na vedenie inštitúcie. Preto žiadame, aby ste ho neodkladne odvolali a do vypísania riadneho výberového konania poverili vedením inštitúcie kompetentnú osobu z vnútra inštitúcie, ktorá dokáže zabezpečiť stabilitu a kontinuitu," vyzvali Šimkovičovú podpísaní zamestnanci SLC.



Rezort kultúry reagoval, že list má slúžiť ako nátlak na vedenie MK. "Všetko z opisovaných údajných praktík Murína je to isté, čo sme už čítali či počuli aj zo Slovenského národného divadla, Slovenskej národnej galérie či Slovenského národného múzea," reagoval. Podľa neho je slovník o nekompetentnom vedení nominanta rezortu univerzálna formulka na akékoľvek personálne zmeny, ktoré vedenie MK realizuje.



Murína menovala za dočasného štatutára SLC ministerka kultúry na začiatku januára. Nahradil odvolaného Pavla Sibylu, ktorý sa chystal na rodičovskú dovolenku, ministerstvo kultúry preto personálnu výmenu vysvetlilo záujmom zabezpečenia plynulého chodu organizácie. Murína rezort označil za osobnosť s bohatými skúsenosťami v oblasti literatúry, novinárstva a medzinárodnej spolupráce.