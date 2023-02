Literárny a výtvarný fond vítajú neschválenie zrušenia príspevkov

Bratislava 1. februára (TASR) - Literárny fond a Fond výtvarných umení neschválenie návrhu zákona o umeleckých fondoch vítajú, Hudobný fond berie tento fakt na vedomie. Verejnoprávne umelecké fondy reagujú na stredajšie neschválenie novely, ktorá okrem iného mala zrušiť povinné príspevky do umeleckých fondov.



"Dianie v národnej rade sme sledovali v priamom prenose a týmto by som rád tlmočil svoje pozitívne stanovisko k hlasovaniu o neschválení návrhu zákona o zrušení príspevkov," uviedol pre TASR riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély. "Som rád, že naša argumentácia o zmysluplnosti príspevkov, ktoré pomáhajú nielen rozvíjať aktivity umelcov, ale slúžia aj na edukačné a sociálne účely, bola poslancami národnej rady vypočutá," upozornil šéf Fondu výtvarných umení Vladimír Palečka.



Riaditeľ Hudobného fondu Matúš Jakabčic sa vyjadril stručne. "Hudobný fond berie na vedomie neschválenie novely zákona o umeleckých fondoch," napísal v stanovisku pre TASR.



Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu neschválili vládnu novelu zákona o umeleckých fondoch z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR. Návrhom sa mala od tohto roka zrušiť autorom a umelcom povinnosť odvádzať povinný dvojpercentný príspevok zo svojich odmien umeleckým fondom. Povinnosť odvodu mala odpadnúť aj dedičom autorských práv.



Zákon podporilo zo 137 prítomných 67 poslancov, proti bolo 43, zdržalo sa 27 poslancov a 13 boli neprítomní. Návrh nepodporili okrem iných opozičných poslancov ani poslanci Sme rodina, ktorí sa zdržali. Poslanci opozičnej SaS hlasovali za.



Právna úprava mala uviesť do trvalej formy doterajšie prechodné ustanovenie, ktoré z dôvodu dosahov pandémie ochorenia COVID-19 dočasne zrušilo povinnosť odvádzať dvojpercentný príspevok.



Rezort kultúry odôvodňoval návrh záujmom zlepšiť podmienky pre autorov a umelcov, taktiež volaním samotných umelcov po zrušení príspevkov. Návrh vyvolal diskusiu na pôde parlamentného výboru pre kultúru a médiá. Viacerí jeho členovia vyslovili obavu nad dosahom opatrenia vrátane podozrenia, či nejde len o kamufláž pri snahe fondy zrušiť. Ministerstvo kultúry priznalo, že sa v súvislosti so záväzkom v programovom vyhlásení vlády zaoberá prehodnotením efektívnosti a adresnosti činnosti umeleckých fondov.