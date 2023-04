OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 17. apríla (TASR) – Novinky z oblasti klasickej detektívky, životného štýlu, vojnového príbehu či fantasy rozprávok pre mladých čitateľov z pera domácich a zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Vražda je zvyk je klasickou detektívkou z pera slávnej Agathy Christie. Tento napínavý detektívny príbeh zasadený do exotického prostredia náleziska na Blízkom východe vychádza v novom vydaní. Hneď po príchode do známej archeologickej lokality v irackom Hassaniehu je zdravotnej sestre Amy Leatheranovej jasné, že sa tam deje niečo zlé, niečo, čo súvisí s krásnou, no nervovo labilnou manželkou slávneho archeológa doktora Leidnera. Napätie medzi členmi expedície by sa dalo krájať, strach Louise Leidnerovej, ktorú sužujú desivé halucinácie, priam bije do očí.



Ako nájsť vnútorný pokoj je novinka z pera známej speváčky Marcely Laiferovej. V knihe rozpráva o tom, ako môžeme znovu získať rovnováhu aj po úderoch osudu; vysvetľuje, ktorými potravinami si zlepšíme náladu a zvýšime energiu; ako udržíme pod kontrolou svoje emócie či ako na nás vplývajú farby. Ponúka podrobný program proti stresu, 12 zlatých zásad pri chudnutí, ale aj svoje vlastné triky na krásu. Každý, kto sa túži dopracovať k väčšej radosti zo života, si tu nájde cenné rady.



Lea Kampe je autorkou vojnového príbehu Irena Sendler Anjel z Varšavy. V roku 1940 zakladajú nacisti vo Varšave geto. Hlavná hrdinka Irena Sendler (1910 - 2008) dávala nádej mnohým ľuďom v tých najtemnejších časoch. Zachránila 2 500 židovských detí pred istou smrťou tým, že ich prepašovala z geta. Dúfala, že po vojne sa deti vrátia k svojim rodičom. Dokonca aj keď ju gestapo vypočúvalo na mučidlách, "matka detí holokaustu" údajne nič neprezradila. V roku 1965 Yad Vashem udelil Irene Sendler titul Spravodlivá medzi národmi.



J. K. Rowlingová je autorkou fantasy Rozprávky barda Beedla. Kniha prináša päť nádherných rozprávok, ktoré pred zaspávaním čítali malým čarodejníkom. Rozprávky barda Beedla nie sú len príbeh o troch bratoch, vďaka ktorému Harry našiel kľúč k zničeniu horcruxov. Predstavujú päť očarujúcich rozprávok plných mágie, ľsti aj poučení. Rodičia v čarodejníckych rodinách ich s obľubou čítali svojim ratolestiam pred spaním celé storočia.