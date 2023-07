OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 31. júla (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, biografie hudobnej legendy, svetovej klasiky či románu pre mladých rozšírili ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



Jo Nesbo prichádza s novým severským krimi Nočný dom. Odkedy sa štrnásťročný Richard po smrti rodičov presťahoval k rodine do mestečka Ballantyne, problémy sa mu doslova lepia na päty. Keď nahucká kamaráta Toma, aby z telefónnej búdky zavolal náhodnému neznámemu, znie to ako neškodná zábava. Slúchadlo však začne Toma zaživa požierať priamo pred Richardovými očami. Zhrozenému mladíkovi nikto neverí, a tak sa rozhodne pátrať na vlastnú päsť.



Lesley Ann Jones je autorkou knihy Legenda Rolling Stones, nového životopisného diela, ktoré odhaľuje zákutia najdlhšie vystupujúcej rockovej skupiny všetkých čias. Začínajúca kapela Rollin' Stones odohrala svoj prvý koncert 12. júla 1962 v klube Marquee, zanedlho si do názvu pridali g. Podstatné bolo niečo iné, zažali iskru, ktorá sa rozšírila na požiar. Stouni sa upísali hudbe a dokonca aj po šesťdesiatich rokoch sa valia svetom ako zhrdzavené staré tanky bez vojny. Na začiatku stála pätica obyčajných britských deciek, ktorým počarovalo afroamerické blues. Pri coveroch však dlho nezostali a blues premiešali s explóziou narážok na všetko možné, od žien cez sex až po drogy.



Ku svetovej klasike patrí román Fiodora Michajloviča Dostojevského Diablom posadnutí. Do trochu ospalého zastrčeného mestečka sa vracia z cudziny skupina mladých mužov. Piotr Verchovenskij, navonok bezstarostný nihilista, je v skutočnosti nemilosrdný intrigán, ktorý vyvolá v meste nepokoje a svojich druhov zmanipuluje k tým najohavnejším činom. Hrdinovia románu v snahe presvedčiť okolie o svojej pravde, jedinej a nemennej, neváhajú prekračovať hranice ľudskosti.



Hra je názov príbehu z pera Elle Kennedyovej. Nádejný hokejista Hunter Davenport pokazil svojmu tímu celú predošlú sezónu, a to všetko pre hlúpu chybu. Ako nový kapitán mužstva si musí stanoviť priority - najprv hokej a škola, potom frajerky. Skrátka, bude dodržiavať prísny celibát. Napokon, nikto netvrdí, že sa nesmie s dievčatami aspoň kamarátiť. Nová spolužiačka Demi Davisová je super, ale zadaná. Lenže prejdú tri mesiace a Demi je voľná. Robia spolu na školskom projekte, ale pre talentovaného hokejistu je nemysliteľné, aby podľahol jej čaru.