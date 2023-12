OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 11. decembra (TASR) - Novinky z oblasti slovenského krimi, svetovej klasiky, súčasného románového príbehu či knižky pre mladých čitateľov z pera zahraničných aj domácich autorov sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Dominik Dán prichádza s novinkou Konečne normálna vražda. Najpredávanejší slovenský autor napísal už svoju 37. knihu. Na jeseň 2008 rozohral detektíva Krauza a jeho kolegu šéf oddelenia poslal preveriť bizarný nález mŕtvoly mladého dievčaťa visiaceho na strome. Chosé sa potešil, okamžite sa chopil iniciatívy. Čokoľvek mu bolo odrazu dobré, len aby sa nemusel rýpať v starých Krauzových prípadoch. Konečne normálnu vraždu si vzal za svoju a vrhol sa do vyšetrovania, hoci nikomu nebolo jasné, či ide o vraždu, samovraždu alebo iba o nehodu.



Francúz Maurice Leblanc je autorom klasiky Arséne Lupin Lupič džentlmen. Nie je zločin ako zločin a tie, ktoré má na svedomí Arséne Lupin, sú plné nečakaných zvratov, veselých momentov a obdivuhodnej zlodejskej šikovnosti, s akou sa mu darí unikať pred spravodlivosťou. Podarí sa nepolapiteľnému lupičovi zvíťaziť aj nad slávnym anglickým vyšetrovateľom? Obaja rivali sú odhodlaní nič tomu druhému nedarovať. Veď v stávke je ich dobrá povesť.



Dušan Dušek je autorom príbehu Deti v daždi. Je autorovým hĺbavým návratom do nedávnej minulosti - jeho i našej. Titul Deti v daždi je kalendárom, aj keď trochu iným, takmer opačným, je to kalendár minulého času. Autor v ňom prostredníctvom záznamov a zápiskov zachytáva obdobie od januára 2020 po december 2021, ktoré bolo poznačené pandémiou a sociálnou izoláciou.



Autorky obľúbenej knižnej série a televíznych večerníčkov Mimi a Líza Katarína Kerekesová a Katarína Moláková pripravili sériu zatiaľ dvoch obrázkových kníh s jedným príbehom - Tmy sa nemusíš báť a Zbohom, farba sivá. V prvej knižke sa dievčatá zoznámia a nevidiaca Mimi pozve Lízu do svojho sveta, v ktorom sa dá vidieť ušami a rukami. V druhom príbehu chcú dievčatá spraviť svet farebnejším. Dokonca presvedčia aj pani Sivú, že svet je s farbami veselší a krajší.