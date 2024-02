OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 12. februára (TASR) - Novinky z oblasti historickej romance, fantasy, humorného či spoločenského románu sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Mary Baloghová je autorkou historickej romance Viac než milenka. Keď sa Jane Inglebyová zamieša do súboja v londýnskom Hyde Parku, Jocelyn Dudley, vojvoda Tresham, utrpí strelné poranenie nohy a Jane pre neskorý príchod do práce v klobučníctve madame de Laurent príde o miesto. Mladá žena je taká rozhorčená, že sa nebojí požiadať vojvodu, aby ju zamestnal, a Jocelyn je zas taký rozzúrený, že ju najme ako svoju ošetrovateľku. Opovážlivá Jane je však aj mimoriadne príťažlivá, a tak netrvá dlho a arogantný vojvoda sa zahľadí do jej priezračných modrých očí.



Slávna J. K. Rowlingová prichádza s fantasy Harry Potter Čarodejnícky almanach. Tento vizuálne bohatý prierez čarodejníckym svetom je plný máp, zoznamov a tabuliek o všetkom, čo by mohlo zaujímať začínajúceho čitateľa aj skalného fanúšika kníh o Harrym Potterovi. Konečne zistí, koľko príchutí majú fazuľky každej chuti, aké sú najpoužívanejšie prísady do elixírov a preskúma všetky druhy čarovnej dopravy.



Humorom odľahčený román Podivuhodný príbeh Georga von Nič švédskej dvojice Cilly a Rolfa Börjlindovcov rozpráva o mladom mužovi s nevšedným menom, ktorý sa nečakane objaví v odľahlej, ba až zabudnutej dedinke. Postupne sa však spoznáva s obyvateľmi malého pobrežného mestečka, pričom ich všetkých ovplyvňuje rôznymi spôsobmi.



Kubánsky autor Leonardo Padura je autorom románu Ako prach vo vetre. Adela, dcéra imigrantov, žije v New Yorku. Keď si jedného dňa s priateľom na Facebooku pozerajú fotografie z mladosti jeho matky, Adela na jednej z nich spozná svoju matku Loretu s tehotenským bruškom. Adela postupne odhaľuje matkinu skrytú identitu. Jej skutočné meno je Elisa a kedysi bola súčasťou skupiny mladých vysokoškolákov, ktorí si hovorili Klan. Všetkých v Klane spájala známa pieseň Dust in the Wind od skupiny Kansas.