OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 19. februára (TASR) - Novinky z oblasti krimi, motivačnej literatúry, životného príbehu či fantasy sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



John Grisham je autorom krimi Chlapci z Biloxi. Posledných sto rokov bolo Biloxi známe ako príjemné letovisko a mesto plné podnikov na spracovanie morských plodov. Malo však aj odvrátenú tvár, korupciu a neresti všetkého druhu až po vraždy na objednávku. Keith Rudy a Hugh Malco vyrastali v Biloxi v šesťdesiatych rokoch, obaja pochádzali z prisťahovaleckých rodín z východnej Európy. V detstve boli nerozluční kamaráti, ich cesty sa rozišli na prahu dospelosti. Z Keithovho otca sa stal obávaný prokurátor, odhodlaný vyčistiť pobrežie, z Hughovho otca šéf biloxiského podsvetia. Obidve rodiny sa napokon stretli v rozhodujúcom boji v súdnej sieni.



Peter Bielik je autorom motivačnej knihy A vy sa ako máte? Ako sa formuje hodnota človeka, čo nás učí bolesť a strata, ako rozvinúť svoj potenciál a dať životu zmysel? Odpovede na tieto otázky pomôže nájsť uznávaný mentálny kouč a psychológ, ktorý spolupracuje s hviezdami športu, ale aj s úspešnými vrcholovými manažérmi. Prostredníctvom príbehov z praxe čitateľa citlivo navedie k hlbokým uvedomeniam, aby dokázal pochopiť najdôležitejšie hodnoty ľudského života.



Alexandra Potter je autorkou príbehu Ďalšie priznania štyridsiatničky, ktorá si pos*ala život. Ak máme šťastie, vždy môžeme niečo pos*ať, vzápätí sa to snažiť napraviť a nakoniec sa tomu všetkému zasmiať do tváre. Neexistuje taká magická krajina, v ktorej by boli všetky problémy vyriešené, osobné záležitosti usporiadané a napravené. Život Nell sa stále nevyvíja podľa plánu. Stále si kladie otázky a nedostáva žiadne odpovede.



Americká autorka Margaret Rogerson prichádza s fantasy pre mládež Mágia rodu Thornovcov. Príbeh zavedie čitateľa do prostredia magickej knižnice, v ktorej knihy ožívajú. Práve v nej pracuje knihovníčka Elizabeth, ktorej úlohou je knižnicu chrániť. No po útoku na knižnicu musí svoje sily spojiť so svojím úhlavným nepriateľom.