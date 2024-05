OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 6. mája (TASR) - Novinky z oblasti historickej romance, spoločenského románu, detektívky a slovenskej prózy z pera domácich a zahraničných autorov sú novými knihami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Záverečný šiesty diel bestsellerovej regentskej série Elly Quinnovej s názvom Musíte mi veriť je plný vášne, dobrodružstiev a vtipných zápletiek. Čitateľ spozná mladšiu sestru Augustu Viversovú, ktorú namiesto manželstva láka šíry svet. Staršie sestry lady Viversovej si našli dobrých manželov, ktorých ľúbia, ale Augusta je presvedčená, že pre manželstvo by sa musela vzdať štúdia jazykov a geografie a nemohla by cestovať. Večierky a bály počas londýnskej spoločenskej sezóny ju nebavia, až kým nestretne svetobežníka lorda Phineasa Cartera.



Taylor Jenkins Reidová je autorkou spoločenského románu Pravé lásky. Mladučká Emma Blairová sa vydá za svoju lásku zo strednej školy Jesseho. Šťastný pár si buduje život ďaleko od očakávaní rodičov aj obyvateľov rodného mesta. Cestujú po svete, žijú naplno a nedajú si ujsť žiadnu príležitosť na dobrodružstvo. V deň prvého výročia svadby však Jesse zmizne. Stratí sa spolu s vrtuľníkom niekde v Tichom oceáne.



Séria kníh britského autora Richarda Osmana s názvom Štvrtkový klub detektívov sa rozšírila už o štvrtú knihu Kým zomrie posledný diabol. V seniorskom mestečku Cooper Chase sa Elizabeth, Joyce, Ron a Ibrahim už stretli s rôznymi formami zločinu. Ich dôvtip, životné skúsenosti, logické a bystré myslenie sú zárukou, že v amatérskom klube detektívov dokážu vyriešiť ďalší prípad. Tentoraz štvoricu zaskočí smutná správa, že niekto zabil ich priateľa, obchodníka so starožitnosťami. Pri vyšetrovaní sa zistí, že starožitník deň po Vianociach dostal tajomnú truhlicu, no tá sa po jeho smrti stratila.



Výber textov v knihe Eskalácia citu z pera Pavla Vilikovského zahŕňa dve kapitoly jeho tvorby. Prvých päť poviedok je z jeho debutu Citová výchova v marci a zvyšok pochádza z rukopisu Eskalácia citu. Tento výber reflektuje autorov vývin zhruba do polovice 70. rokov. Prvý cyklus poviedok rozoberá problematiku cesty za šťastím z generačného pohľadu mladých ľudí v 60. rokoch 20. storočia.