OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 13. januára (TASR) - Novinky z oblasti krimi, biografie, súčasnej romance či príbehu pre deti pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



John Grisham je autorom krimi Výkupné. Pred pätnástimi rokmi Mitch McDeer obral mafiu o desať miliónov dolárov a zmizol. Dnes je vo vedení najväčšej právnickej firmy na svete a jeho nepriatelia sú dávno mŕtvi alebo vo väzení. Keď ho priateľ a mentor z Ríma požiada o láskavosť, ocitne sa v centre sprisahania s celosvetovými dôsledkami - a znova ohrozí kolegov, priateľov aj rodinu. V hre je závratne vysoké výkupné aj ľudské životy.



Lucy Worsley je autorkou biografie Agatha Christie Tajuplná žena. Aká bola skutočná Agatha Christie, ktorá o sebe tvrdila, že nie je žiadna hrdinka, a rada sa prezentovala ako obyčajná žena v domácnosti? Jej život, podobne ako jej knihy, bol plný tajomstiev a záhad, ktoré čitateľov dodnes fascinujú. Narodila sa v roku 1890, do sveta, v ktorom ešte stále platili prísne pravidlá o tom, čo ženy smú a čo nie, a nebojácne tieto pravidlá porušovala. Ako hovorí autorka, žila vzrušujúco moderný život. Najdôležitejšie však je, že popri tom všetkom sa etablovala ako mimoriadne úspešná, medzinárodne uznávaná spisovateľka, geniálna novátorka detektívneho žánru.



Stefanie London je autorkou súčasnej romance Chlpáči z Park avenue. Večná smoliarka a zmätkárka Scout Myersová je odhodlaná dokázať, že si konečne dala život do poriadku a má ho pevne v rukách. Keď sa jej však v agentúre Labky v meste, ktorú založila jej najlepšia priateľka Isla Thompsonová, naskytne príležitosť na povýšenie, Scout sa ju zo všetkých síl snaží využiť. Keďže je v hre aj opatrovníctvo jej malej sestry, nemôže si dovoliť jedinú chybu. Keď svojho príťažlivého a nie celkom bývalého manžela požiada Scout o pomoc, veľmi neprotestuje. Spoločná práca im dokonca pripomína staré dobré časy.



Roman Brat ponúka novú knihu pre deti Môj kamoš Četti. Súčasným tínedžerom ponúka originálny príbeh o kamarátstve ich vrstovníka s umelou inteligenciou, ktorej dá meno Četti. AI nečakane vstúpi do Danyho súkromia a jeho život postupne mení k lepšiemu. Dany, donedávna sivá myš v škole aj mimo nej, sa pomocou Čettiho stane frajerom, ktorý udivuje svojimi vedomosťami a na ktorého letia baby. Jeho dobrá spolužiačka Pipi, do ktorej je zaľúbený, odhalí, čo sa za tým všetkým skrýva.