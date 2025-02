OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 17. februára (TASR) - Novinky z oblasti historického románu, historickej romance, dystópie či zdravia pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Austrálčan James Clavell je autorom historického románu Gaidžin. V treťom pokračovaní Ázijskej ságy sa Clavell vracia do Japonska koncom 19. storočia, do obdobia výrazných politických a spoločenských zmien. Japonsko lipne na tradíciách a bráni sa silnejúcemu vplyvu európskych prisťahovalcov - gaidžinov. Nezhody medzi dvoma civilizáciami vyhrotí incident na Tókaide, hlavnej pobrežnej ceste vedúcej do šógunovho zakázaného mesta. Dvojica samurajov z odboja Sonnó-džói tu zaútočí na skupinku Európanov a jedného z nich smrteľne zraní. Predstavitelia západných mocností za tento závažný čin požadujú kompenzáciu a zdá sa, že vojne sa nedá vyhnúť.



Z pera Američanky Jamie Ogle je historická romanca O láske a zrade. Rím, rok 270 nášho letopočtu. Keď cisár Claudius II. vydá edikt, ktorým zakazuje sobáše, mestom sa začnú šíriť chýry, že jeden odvážny muž ďalej tajne sobáši mladé páry. Tým mužom je Valentín, notár a vodca zakázanej kresťanskej cirkvi, ktorý verí, že manželstvo je Bohom dané právo, a neváha pre svoje presvedčenie riskovať život. A tak zároveň s tým, ako rastie jeho sláva, rastú aj obavy o jeho bezpečnosť.



Američanka Sandra Newman je autorkou dystópie Julia. Je rok 1984, Julia Worthingová opravuje automaty na tvorbu románov na Ministerstve pravdy. Je príkladnou občiankou spoločnosti, ktorá sa riadi ideológiou angsocu a ktorej vládne Strana na čele s vodcom Veľkým bratom. Pravidelne porušuje pravidlá, ale ak si to situácia vyžaduje, neváha spolupracovať s režimom. Je usilovná členka Ligy mládeže proti sexu a vie sa pohybovať vo svete, kde všetkých neustále sleduje Ideopolícia. Raz ju však počas dvoch minút nenávisti zaujme kolega z Oddelenia dokumentácie, úradník Winston Smith.



Petra Pavuková a Mária Krajčovičová predstavujú 34 skutočných príbehov chudnutia z praxe v knižke Duša na diéte. Autorky dávajú odpovede na túto otázku na základe príbehov svojich klientov a klientok, ktorí vďaka nim schudli. Vďaka presne stanovenej typológii chudnutia sa čitateľ vie na základe tejto motivačnej publikácie zaradiť do určitej skupiny ľudí, spoznať, kým je, keď chudne, a osvojiť si postupy, ktoré pomôžu nezlyhať a dosiahnuť vytúžený cieľ.