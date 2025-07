OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 14. júla (TASR) - Novinky z oblasti krimi, historickej romance, psychologického trileru či čarovného príbehu pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Ostrov duchov je krimi novinka Johna Grishama. Gigantická developerská spoločnosť využíva svoj politický vplyv a kapitál, aby získala malý opustený ostrov medzi Floridou a Georgiou. Jedinou prekážkou je jeho posledná žijúca obyvateľka, osemdesiatročná Lovely Jacksonová. Tá ho vlastní, hoci s dokazovaním majetkových práv to nebude mať ľahké. Ostrova sa nemieni vzdať za žiadnu cenu, je pre ňu posvätnou pôdou. Spája sa s ním bolestne temná história, spojená s mnohými úmrtiami jej predkov. Miestni ho dokonca považujú za prekliaty.



Kate Bateman je autorkou historickej romance Vyzývavá korisť. Medzi láskou a nenávisťou je veľmi tenká hranica. Daviesovci a Montgomeryovci sa už od nepamäti neznášajú. Carys Daviesová sa všemožne vyhýba manželstvu. Koketne sa vznáša v odvážnej róbe a rozptyľuje pozornosť anglickej smotánky škandalóznym správaním. Naopak uhladený a chladný architekt Tristan Montgomery z nepriateľského rodu hľadá poslušnú, skromnú snúbenicu. Slečna Daviesová nie je ani z ďaleka tou, ktorú potrebuje, no on po nikom inom netúži. Keď ho vyzve, aby jej ukázal, o čo prichádza, Tristan šokuje aj sám seba.



Britská autorka Claire Douglas predstavuje psychologický triler Iná sestra. Príbeh začína naoko nevinne, úspešná biochemička Alice a jej sestra Tasha si na týždeň vymenia životy. Alice je vydatá v Londýne za podnikateľa Kylea, jej sestra Tasha si vzala Aarona, automechanika v mestečku Chew Norton. Alice a Kyle pozvú švagrovcov na týždennú „výmenu života“ do svojho výletného bytu v Benátkach, zatiaľ čo oni budú bývať v ich malomestskom byte. No už o pár dní je všetko inak. Kylea niekto zavraždí a Alice zraní. A potom Tasha dostane anonymný odkaz „Mala si to byť ty.“



Japonská autorka Mičiko Aojama prichádza s čarovným príbehom s názvom V knižnici nájdeš to, čo hľadáš. Zavedie čitateľa do knižnice v Tokiu, kde knihovníčka Sajuri Komači s citom a intuíciou odporúča návštevníkom knihy, ktoré práve v tej chvíli najviac potrebujú. Návštevníci knižnice sa od seba líšia, od roztržitej predavačky z obchodu s dámskou módou, ktorá netuší, ako sa v živote posunúť ďalej, až po ťažko pracujúcu mamičku snívajúcu o kariére v redakcii časopisu. Rozhovor so Sajuri a tá správna kniha môže všetko zmeniť.