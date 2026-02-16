OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

< sekcia Slovensko
Autor TASR
Bratislava 16. februára (TASR) - Novinky z oblasti detektívneho románu, románu pre ženy, skutočného príbehu či príbehu pre mladých čitateľov pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Stefania Viti je autorkou detektívneho románu Jed v šálke čaju. Novinárka Nora Valliová sa po niekoľkých rokoch života v Japonsku rozviedla a vrátila do Talianska. Žije v Miláne a pracuje pre časopis Dnešná žena. Keď dostane za úlohu napísať článok o novom sídle čajovej školy známeho japonského majstra, ktorú navštevujú najmä bohaté Milánčanky, zúčastní sa spolu s nimi na inauguračnom čajovom obrade. Počas ceremónie skolabuje obľúbená filantropka Ludovica Cattaneová a keď neskôr v nemocnici zomrie, všetci sú presvedčení, že dostala infarkt. Pitva však prinesie prekvapivý záver, Ludovicu niekto otrávil. Do vyšetrovania záhadného prípadu sa zapojí aj Nora.
Danielle Steelová je autorkou románu pre ženy Šťastie. Sabrina Brooksová je mimoriadne úspešná autorka napínavých trilerov. Vychovával ju citovo vzdialený otec a v dospelosti sa jej manželstvo zvrtlo do násilníckeho vzťahu. Sabrina však svoj strach nasmerovala do písania a teraz má všetko, po čom kedy túžila. Až kým nepríde list, ktorý oznamuje, že je jedinou žijúcou dedičkou zosnulého strýka, ktorý jej zanechal titul a panstvo pri Londýne. Šokujúca správa ju prinúti preletieť Atlantik a pozrieť si majetok na vlastné oči. Sabrina je spočiatku odhodlaná panstvo rýchlo predať a vrátiť sa domov, no prekvapí ju, ako veľmi sa jej páči túlať sa po záhradách a skúmať historické sídlo.
Harold Schechter je autorom príbehu Psychopat. Píše sa rok 1957 a celá Amerika hľadí na fotografiu štíhleho muža zo stredozápadu s pokriveným úsmevom a temným tajomstvom. Na muža, ktorý svoju malú farmu vo Wisconsine premenil na vlastný súkromný svet krvavých zločinov. Toto je skutočný príbeh Eda Geina, vraha, ktorého brutálne fantázie inšpirovali Alfreda Hitchcocka k natočeniu filmu Psycho. Je to tiež šokujúci portrét zdanlivo slušného, tichého farmára, ktorý bol naviazaný na despotickú matku a spáchal sériu činov presahujúcich ľudské chápanie.
Mona Kasten napísala knižku pre tínedžerov Zachráň sa. Ruby Bellová je na dne. Nečakala, že sa raz zamiluje do Jamesa, bohatého a zdanlivo nedostupného dediča odevného impéria. A nikdy by jej nenapadlo, že ju podlo zradí. Túži sa vrátiť k starému životu, keď v Maxton Hall College nikoho nepoznala. S elitárskym a skazeným svetom svojich spolužiakov vtedy nemala nič spoločné. Aj James prežíva ťažké obdobie. Ruby sa mu snaží byť oporou, hoci jej zlomil srdce.
