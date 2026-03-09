< sekcia Slovensko
OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského fotografa Karola Kállaya vychádza upravené vydanie jeho dlho nedostupnej fotografickej publikácie Bratislava moja (2011).
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, slovenskej klasiky, romantického príbehu či fotografickej publikácie pribudli na pultoch slovenských knižných obchodov.
Viveca Sten je podpísaný pod severským krimi Krvavé pokánie. V zasneženom lyžiarskom stredisku Are je turistická sezóna v plnom prúde, keď sa v hotelovej izbe nájde brutálne zavraždená realitná developerka Charlotte Wretlindová. Obeť mala spojitosť so slávnym, no dnes už zanedbaným vysokohorským hotelom v Storliene, ktorý plánovala zbúrať a nahradiť moderným lyžiarskym komplexom. To sa však nestretlo s pochopením miestnych obyvateľov. Policajný vyšetrovateľ Daniel Lindskog tajne vyhľadal psychológa, aby s ním popracoval na agresivite, ktorá mu spôsobovala ťažkosti doma aj v práci. Jeho kolegyňa Hanna Ahlanderová sa tiež snaží dostať svoje emócie pod kontrolu. Spoločne sa teraz púšťajú do zložitého vyšetrovania tragických udalostí.
Románová novela Tri gaštanové kone Margity Figuli patrí k vrcholným dielam slovenského naturizmu a medzivojnovej prózy a právom je pokladaná za jednu z najkrajších ľúbostných noviel v našej literatúre. Alegorický príbeh statočného mládenca Petra, jeho soka v láske Jana a krásnej dievčiny Magdalény je zasadený do malebného, no drsného prostredia slovenského vidieka a stal sa symbolom sily čistej lásky a vernosti.
Lynn Painter je autorkou romantickej komédie Úplne inak ako vo filme. Wes Bennett mal po maturitnom večierku všetko, po čom kedy túžil - sľubne rozbehnutú kariéru nadhadzovača a dievča svojich snov, cieľavedomú milovníčku romantiky Liz Buxbaumovú. Krátko po tom, čo sa zaľúbenci odsťahovali do Kalifornie na vysokú, však Wesovu rodinu zasiahla nečakaná tragédia. A aby toho nebolo málo, prišiel o Liz. Uplynulo niekoľko mesiacov, Wes sa znovu postavil na nohy a vrátil sa do Kalifornie s jasným cieľom: získať si srdce jediného dievčaťa, ktoré kedy ľúbil. A keďže Liz pozná lepšie ako svoju dlaň, pripraví plán plný veľkolepých gest ako vystrihnutých z romantických filmov. Niečo také zaručene musí klapnúť.
Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského fotografa Karola Kállaya vychádza upravené vydanie jeho dlho nedostupnej fotografickej publikácie Bratislava moja (2011). Reedícia knihy vychádza pod názvom Bratislava a zachytáva atmosféru povojnových časov, keď sa mesto spamätávalo z hrôz a začalo si vytvárať novú tvár, i neskoršie obdobie, keď ho ubíjala nezmyselnosť nového režimu. Výnimočné fotografie sprevádzané lyrickými textami pozývajú na potulky starou Bratislavou, jej dávno stratenými štvrťami a zákutiami.
Viveca Sten je podpísaný pod severským krimi Krvavé pokánie. V zasneženom lyžiarskom stredisku Are je turistická sezóna v plnom prúde, keď sa v hotelovej izbe nájde brutálne zavraždená realitná developerka Charlotte Wretlindová. Obeť mala spojitosť so slávnym, no dnes už zanedbaným vysokohorským hotelom v Storliene, ktorý plánovala zbúrať a nahradiť moderným lyžiarskym komplexom. To sa však nestretlo s pochopením miestnych obyvateľov. Policajný vyšetrovateľ Daniel Lindskog tajne vyhľadal psychológa, aby s ním popracoval na agresivite, ktorá mu spôsobovala ťažkosti doma aj v práci. Jeho kolegyňa Hanna Ahlanderová sa tiež snaží dostať svoje emócie pod kontrolu. Spoločne sa teraz púšťajú do zložitého vyšetrovania tragických udalostí.
Románová novela Tri gaštanové kone Margity Figuli patrí k vrcholným dielam slovenského naturizmu a medzivojnovej prózy a právom je pokladaná za jednu z najkrajších ľúbostných noviel v našej literatúre. Alegorický príbeh statočného mládenca Petra, jeho soka v láske Jana a krásnej dievčiny Magdalény je zasadený do malebného, no drsného prostredia slovenského vidieka a stal sa symbolom sily čistej lásky a vernosti.
Lynn Painter je autorkou romantickej komédie Úplne inak ako vo filme. Wes Bennett mal po maturitnom večierku všetko, po čom kedy túžil - sľubne rozbehnutú kariéru nadhadzovača a dievča svojich snov, cieľavedomú milovníčku romantiky Liz Buxbaumovú. Krátko po tom, čo sa zaľúbenci odsťahovali do Kalifornie na vysokú, však Wesovu rodinu zasiahla nečakaná tragédia. A aby toho nebolo málo, prišiel o Liz. Uplynulo niekoľko mesiacov, Wes sa znovu postavil na nohy a vrátil sa do Kalifornie s jasným cieľom: získať si srdce jediného dievčaťa, ktoré kedy ľúbil. A keďže Liz pozná lepšie ako svoju dlaň, pripraví plán plný veľkolepých gest ako vystrihnutých z romantických filmov. Niečo také zaručene musí klapnúť.
Pri príležitosti 100. výročia narodenia významného slovenského fotografa Karola Kállaya vychádza upravené vydanie jeho dlho nedostupnej fotografickej publikácie Bratislava moja (2011). Reedícia knihy vychádza pod názvom Bratislava a zachytáva atmosféru povojnových časov, keď sa mesto spamätávalo z hrôz a začalo si vytvárať novú tvár, i neskoršie obdobie, keď ho ubíjala nezmyselnosť nového režimu. Výnimočné fotografie sprevádzané lyrickými textami pozývajú na potulky starou Bratislavou, jej dávno stratenými štvrťami a zákutiami.