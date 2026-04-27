OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu
Cilla a Rolf Börjlindovci sú autormi severského krimi Tieň nad lesom.
Autor TASR
Bratislava 27. apríla (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, temnej romance, dejín britských kráľovských rodov či románu pre ženy pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Cilla a Rolf Börjlindovci sú autormi severského krimi Tieň nad lesom. Keď sa vo veľkom mravenisku nad obcou S. v oblasti Jämtland nájde mŕtve telo, kriminalistom v Strömsunde príde na pomoc s vyšetrovaním Olivia Rönningová. Nájdenému mŕtvemu telu chýba hlava. Odtlačky prstov obete sa nenachádzajú v žiadnom úradnom registri a v tejto oblasti už vyše dvadsať rokov nenahlásili zmiznutie osoby. Obcou S. sa šíri nepokoj. Nikto sa neopováži chodiť do lesa za bieleho dňa, nieto ešte po zotmení. Hoci v minulosti sa obec takmer vyľudnila, v priebehu posledných desaťročí sa opäť zaplnila novými obyvateľmi. Dobré vzťahy, panujúce v obci, sú zrazu ohrozené.
Američanka Navessa Allen je autorkou temnej romance Keď zhasnú svetlá, ktorá osloví najmä čitateľov, ktorí majú radi odvážnejšie romantické príbehy s temným podtónom, kde láska nie je ideálna, ale surová, komplikovaná a miestami až znepokojujúca. Aby si zdravotná sestra Alyssa Cappellucciová oddýchla po náročných povinnostiach, utieka sa k vlastným túžbam plným maskovaných a nebezpečných mužov. Vrcholom jej predstáv je tetovaný muž s maskou, ktorý ju vzrušuje.
V novinke s názvom Biela princezná prináša Philippa Gregory čitateľom príbeh Alžbety z Yorku - ženy, od ktorej závisí osud. V rozhodujúcej bitke pri Bosworthe zvíťazil Henrich Tudor nad kráľom Richardom III., milencom svojej budúcej manželky princeznej Alžbety z Yorku. Mladého Tudora korunujú za anglického kráľa Henricha VII. Jeho sobáš s Alžbetou má ukončiť desaťročia trvajúce vojny dvoch kráľovských dynastií a obnoviť tak stabilitu rozvrátenej krajiny. Lenže nevesta stále miluje jeho padlého nepriateľa. A do toho sa objaví mladý muž, ktorý tvrdí, že je Alžbetin stratený brat a nástupník trónu.
Danielle Steel prichádza s románom pre ženy Ľúbostný trojuholník. Amanda Delanoová, krehká kráska blížiaca sa k štyridsiatke, nachádza radosť v prevádzkovaní elegantnej galérie súčasného umenia v Paríži. Hoci je spokojná, životná láska jej zatiaľ uniká. Potom však stretáva charizmatického vydavateľa Oliviera Saint Albina a zároveň sa zbližuje s bývalým spolužiakom Tomom Quinlanom, ktorý prišiel do Paríža písať svoj nový román. Amanda sa do Oliviera okamžite zamiluje, no zistí, že je ženatý, čo v nej vyvolá vnútorný konflikt. Jej situáciu navyše skomplikuje nepríjemný pocit, že ju ktosi sleduje.
Cilla a Rolf Börjlindovci sú autormi severského krimi Tieň nad lesom. Keď sa vo veľkom mravenisku nad obcou S. v oblasti Jämtland nájde mŕtve telo, kriminalistom v Strömsunde príde na pomoc s vyšetrovaním Olivia Rönningová. Nájdenému mŕtvemu telu chýba hlava. Odtlačky prstov obete sa nenachádzajú v žiadnom úradnom registri a v tejto oblasti už vyše dvadsať rokov nenahlásili zmiznutie osoby. Obcou S. sa šíri nepokoj. Nikto sa neopováži chodiť do lesa za bieleho dňa, nieto ešte po zotmení. Hoci v minulosti sa obec takmer vyľudnila, v priebehu posledných desaťročí sa opäť zaplnila novými obyvateľmi. Dobré vzťahy, panujúce v obci, sú zrazu ohrozené.
Američanka Navessa Allen je autorkou temnej romance Keď zhasnú svetlá, ktorá osloví najmä čitateľov, ktorí majú radi odvážnejšie romantické príbehy s temným podtónom, kde láska nie je ideálna, ale surová, komplikovaná a miestami až znepokojujúca. Aby si zdravotná sestra Alyssa Cappellucciová oddýchla po náročných povinnostiach, utieka sa k vlastným túžbam plným maskovaných a nebezpečných mužov. Vrcholom jej predstáv je tetovaný muž s maskou, ktorý ju vzrušuje.
V novinke s názvom Biela princezná prináša Philippa Gregory čitateľom príbeh Alžbety z Yorku - ženy, od ktorej závisí osud. V rozhodujúcej bitke pri Bosworthe zvíťazil Henrich Tudor nad kráľom Richardom III., milencom svojej budúcej manželky princeznej Alžbety z Yorku. Mladého Tudora korunujú za anglického kráľa Henricha VII. Jeho sobáš s Alžbetou má ukončiť desaťročia trvajúce vojny dvoch kráľovských dynastií a obnoviť tak stabilitu rozvrátenej krajiny. Lenže nevesta stále miluje jeho padlého nepriateľa. A do toho sa objaví mladý muž, ktorý tvrdí, že je Alžbetin stratený brat a nástupník trónu.
Danielle Steel prichádza s románom pre ženy Ľúbostný trojuholník. Amanda Delanoová, krehká kráska blížiaca sa k štyridsiatke, nachádza radosť v prevádzkovaní elegantnej galérie súčasného umenia v Paríži. Hoci je spokojná, životná láska jej zatiaľ uniká. Potom však stretáva charizmatického vydavateľa Oliviera Saint Albina a zároveň sa zbližuje s bývalým spolužiakom Tomom Quinlanom, ktorý prišiel do Paríža písať svoj nový román. Amanda sa do Oliviera okamžite zamiluje, no zistí, že je ženatý, čo v nej vyvolá vnútorný konflikt. Jej situáciu navyše skomplikuje nepríjemný pocit, že ju ktosi sleduje.