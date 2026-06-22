OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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Stefan Ahnhem je autorom krimi Generácia nula. Fabian Risk sa po desiatich rokoch vracia do Švédska, ktoré už nie je také, aké bývalo.
Autor TASR
Bratislava 22. júna (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, romantasy, životného štýlu či príbehu pre detských čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Stefan Ahnhem je autorom krimi Generácia nula. Fabian Risk sa po desiatich rokoch vracia do Švédska, ktoré už nie je také, aké bývalo. Počas neskorej letnej noci sa veľká časť Skane náhle ponorí do tmy. Fabian je svedkom výpadku prúdu na palube svojej plachetnice v prielive Öresund, kde trávi čas s dospelou dcérou Matildou. Keď sa vráti do Helsingborgu, spolu so svojimi kolegami čelí množstvu zdanlivo nevysvetliteľných prípadov, ktoré sú následkami záhadného výpadku elektriny. Pri vyšetrovaní sa svedkovia správajú zvláštne a nič nedáva zmysel. Fabiana zároveň skontaktuje bývalá priateľka, ktorej zmizla dcéra. Uniesli ju alebo v tom má prsty jej otec? Pri hľadaní dievčaťa Fabian vytuší akýsi vzorec.
Americká autorka Julie Soto prichádza s prvou časťou romantasy série Ruža v okovách. Briony a Toven stoja na opačných stranách vojny, no ich lásku nič nezastaví. Hlavnou hrdinkou ságy je Briony Rosewoodová, princezná z porazeného kráľovstva Eversun. Po prehratej vojne jej krajinu ovládnu nepriatelia z Bomardu. Briony príde o svoju magickú moc, slobodu aj postavenie a spolu s ďalšími ženami je predaná v aukcii ako zajatkyňa. Jej novým „majiteľom“ sa stane Toven Hearst, muž z nepriateľského rodu, ku ktorému Briony kedysi cítila zakázanú náklonnosť. Napriek tomu, že stoja na opačných stranách, vzniká medzi nimi komplikovaný vzťah plný nedôvery, napätia a postupne aj citov.
Novinkou je kniha Umenie pokojného života od hlavného kňaza zen-budhistického chrámu v Japonsku Šunmjóa Masuna. Ukáže čitateľovi, ako spomaliť a viesť harmonický život. V záplave správ, sociálnych sietí, e-mailov a textových správ môže byť náročné rozpoznať, kedy potrebujete vypnúť a oddýchnuť si od všetkého, čo zamestnáva vašu myseľ a pozornosť. Šunmjó Masuno predkladá radikálne posolstvo: Nechajte všetko tak! Niekedy je podľa neho najlepšie naučiť sa, ako nerobiť nič.
Dagmar Bach oslovuje mladých čitateľov knižkou Škorica, prázdniny a veľké tajomstvá. Vicky má konečne trochu pokoja, škola sa skončila, oslávila 15. narodeniny a s Konstantinom tvoria zaľúbený pár. Lenže práve v deň oslavy sa úplne nečakane ocitne v ďalšej verzii svojho paralelného života. Tentoraz sa zdá, že jej nové ja sleduje presne premyslený plán - a Vicky musí urobiť všetko pre to, aby ho zastavila. Začínajú sa napínavé preteky s časom, a to nielen v paralelnom svete. Nahromadené rodinné tajomstvá situáciu ešte viac komplikujú a veci zamotá aj príchod Konstantinovej bývalej priateľky Lary. Tá má totiž čosi za lubom...
Stefan Ahnhem je autorom krimi Generácia nula. Fabian Risk sa po desiatich rokoch vracia do Švédska, ktoré už nie je také, aké bývalo. Počas neskorej letnej noci sa veľká časť Skane náhle ponorí do tmy. Fabian je svedkom výpadku prúdu na palube svojej plachetnice v prielive Öresund, kde trávi čas s dospelou dcérou Matildou. Keď sa vráti do Helsingborgu, spolu so svojimi kolegami čelí množstvu zdanlivo nevysvetliteľných prípadov, ktoré sú následkami záhadného výpadku elektriny. Pri vyšetrovaní sa svedkovia správajú zvláštne a nič nedáva zmysel. Fabiana zároveň skontaktuje bývalá priateľka, ktorej zmizla dcéra. Uniesli ju alebo v tom má prsty jej otec? Pri hľadaní dievčaťa Fabian vytuší akýsi vzorec.
Americká autorka Julie Soto prichádza s prvou časťou romantasy série Ruža v okovách. Briony a Toven stoja na opačných stranách vojny, no ich lásku nič nezastaví. Hlavnou hrdinkou ságy je Briony Rosewoodová, princezná z porazeného kráľovstva Eversun. Po prehratej vojne jej krajinu ovládnu nepriatelia z Bomardu. Briony príde o svoju magickú moc, slobodu aj postavenie a spolu s ďalšími ženami je predaná v aukcii ako zajatkyňa. Jej novým „majiteľom“ sa stane Toven Hearst, muž z nepriateľského rodu, ku ktorému Briony kedysi cítila zakázanú náklonnosť. Napriek tomu, že stoja na opačných stranách, vzniká medzi nimi komplikovaný vzťah plný nedôvery, napätia a postupne aj citov.
Novinkou je kniha Umenie pokojného života od hlavného kňaza zen-budhistického chrámu v Japonsku Šunmjóa Masuna. Ukáže čitateľovi, ako spomaliť a viesť harmonický život. V záplave správ, sociálnych sietí, e-mailov a textových správ môže byť náročné rozpoznať, kedy potrebujete vypnúť a oddýchnuť si od všetkého, čo zamestnáva vašu myseľ a pozornosť. Šunmjó Masuno predkladá radikálne posolstvo: Nechajte všetko tak! Niekedy je podľa neho najlepšie naučiť sa, ako nerobiť nič.
Dagmar Bach oslovuje mladých čitateľov knižkou Škorica, prázdniny a veľké tajomstvá. Vicky má konečne trochu pokoja, škola sa skončila, oslávila 15. narodeniny a s Konstantinom tvoria zaľúbený pár. Lenže práve v deň oslavy sa úplne nečakane ocitne v ďalšej verzii svojho paralelného života. Tentoraz sa zdá, že jej nové ja sleduje presne premyslený plán - a Vicky musí urobiť všetko pre to, aby ho zastavila. Začínajú sa napínavé preteky s časom, a to nielen v paralelnom svete. Nahromadené rodinné tajomstvá situáciu ešte viac komplikujú a veci zamotá aj príchod Konstantinovej bývalej priateľky Lary. Tá má totiž čosi za lubom...