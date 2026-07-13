OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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Vychádza prvý slovenský preklad Pádu Gondolinu, jedného z najvýznamnejších príbehov z mytológie Stredozeme od J. R. R. Tolkiena.
Autor TASR
Bratislava 13. júla (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, príbehu z mytológie, hororu či príbehu pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Jo Nesb je autorom severského krimi Spasiteľ. V mrazivý decembrový večer sa na námestí v centre Osla zhromaždili ľudia, aby si vypočuli vianočný koncert. Do hudby zaznie výstrel a divák v uniforme Armády spásy sa mŕtvy zrúti na zem. Inšpektor Harry Hole sa púšťa do pátrania po páchateľovi bez tváre. Nemá svedkov, vražednú zbraň ani motív. Keď vrah na druhý deň ráno zistí, že zabil nesprávneho muža, začnú sa Harrymu problémy.
Vychádza prvý slovenský preklad Pádu Gondolinu, jedného z najvýznamnejších príbehov z mytológie Stredozeme od J. R. R. Tolkiena. Publikácia, ktorú z autorovej literárnej pozostalosti zostavil a vydal jeho syn Christopher Tolkien, uzatvára trojicu tzv. Veľkých príbehov Prvého veku spolu s dielami Húrinove deti a Beren a Lúthien. Všetky tri príbehy sú spomenuté už v knihe Silmarillion. Pád Gondolinu je zároveň jedným z najstarších textov Tolkienovho legendária. Pôvodnú verziu príbehu napísal autor už v roku 1917, dávno pred vznikom Hobita či Pána prsteňov. Práve v tomto diele sa po prvý raz objavujú mnohé motívy a postavy, ktoré sa neskôr stali neoddeliteľnou súčasťou Stredozeme. Samostatné knižné vydanie Pádu Gondolinu vyšlo vo svete až v roku 2018.
Stephen King je autorom hororu Nikdy neuhni. Polícia v americkom meste Buckeye City dostane znepokojivý list od človeka, ktorý sa vyhráža zabitím štrnástich ľudí. Má to byť akt pokánia za zbytočnú smrť nevinného muža. Detektívka Izzy Jaynesová netuší, čo si má o tom myslieť. Naozaj niekto pripravuje takýto šialený akt odplaty? Počas vyšetrovania si Izzy uvedomí, že pisateľ listu to myslí smrteľne vážne, a s prosbou o pomoc sa obráti na Holly Gibneyovú. Medzitým sa kontroverzná a provokatívna aktivistka za ženské práva Kate McKayová vydáva na turné po amerických štátoch. Niekto, komu ženská rovnoprávnosť leží v žalúdku, útočí na Kate a jej podujatia.
Mladým čitateľom je určený príbeh Tillie Coleovej Želanie pre nás dvoch. Hviezda elektronickej hudby, devätnásťročný Cromwell Dean, je napriek svojej sláve uzatvorený pred svetom. Bonnie, dievča vo fialových šatách, ktoré stretne na koncerte, nechápe, ako môže žiť v minulosti a nikoho k sebe nepripustiť. Aj keď sa od neho snaží držať odstup, čosi ju k nemu priťahuje. Keď sa Bonnie ocitne na dne a nevidí žiadnu záchranu, jedine Cromwell jej dokáže pomôcť opäť nájsť smer.
Jo Nesb je autorom severského krimi Spasiteľ. V mrazivý decembrový večer sa na námestí v centre Osla zhromaždili ľudia, aby si vypočuli vianočný koncert. Do hudby zaznie výstrel a divák v uniforme Armády spásy sa mŕtvy zrúti na zem. Inšpektor Harry Hole sa púšťa do pátrania po páchateľovi bez tváre. Nemá svedkov, vražednú zbraň ani motív. Keď vrah na druhý deň ráno zistí, že zabil nesprávneho muža, začnú sa Harrymu problémy.
Vychádza prvý slovenský preklad Pádu Gondolinu, jedného z najvýznamnejších príbehov z mytológie Stredozeme od J. R. R. Tolkiena. Publikácia, ktorú z autorovej literárnej pozostalosti zostavil a vydal jeho syn Christopher Tolkien, uzatvára trojicu tzv. Veľkých príbehov Prvého veku spolu s dielami Húrinove deti a Beren a Lúthien. Všetky tri príbehy sú spomenuté už v knihe Silmarillion. Pád Gondolinu je zároveň jedným z najstarších textov Tolkienovho legendária. Pôvodnú verziu príbehu napísal autor už v roku 1917, dávno pred vznikom Hobita či Pána prsteňov. Práve v tomto diele sa po prvý raz objavujú mnohé motívy a postavy, ktoré sa neskôr stali neoddeliteľnou súčasťou Stredozeme. Samostatné knižné vydanie Pádu Gondolinu vyšlo vo svete až v roku 2018.
Stephen King je autorom hororu Nikdy neuhni. Polícia v americkom meste Buckeye City dostane znepokojivý list od človeka, ktorý sa vyhráža zabitím štrnástich ľudí. Má to byť akt pokánia za zbytočnú smrť nevinného muža. Detektívka Izzy Jaynesová netuší, čo si má o tom myslieť. Naozaj niekto pripravuje takýto šialený akt odplaty? Počas vyšetrovania si Izzy uvedomí, že pisateľ listu to myslí smrteľne vážne, a s prosbou o pomoc sa obráti na Holly Gibneyovú. Medzitým sa kontroverzná a provokatívna aktivistka za ženské práva Kate McKayová vydáva na turné po amerických štátoch. Niekto, komu ženská rovnoprávnosť leží v žalúdku, útočí na Kate a jej podujatia.
Mladým čitateľom je určený príbeh Tillie Coleovej Želanie pre nás dvoch. Hviezda elektronickej hudby, devätnásťročný Cromwell Dean, je napriek svojej sláve uzatvorený pred svetom. Bonnie, dievča vo fialových šatách, ktoré stretne na koncerte, nechápe, ako môže žiť v minulosti a nikoho k sebe nepripustiť. Aj keď sa od neho snaží držať odstup, čosi ju k nemu priťahuje. Keď sa Bonnie ocitne na dne a nevidí žiadnu záchranu, jedine Cromwell jej dokáže pomôcť opäť nájsť smer.