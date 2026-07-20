OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

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Mladým čitateľom je určená kniha Bibiany Hromadovej Archeológia.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, historického románu, príbehu legendárnej skupiny ABBA či dejín Slovenska pre mladých čitateľov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch knižných obchodov.
Jo Nesbo je autorom severského krimi Spasiteľ. V mrazivý decembrový večer sa na námestí v centre Osla zhromaždili ľudia, aby si vypočuli vianočný koncert. Do hudby zaznie výstrel a divák v uniforme Armády spásy sa mŕtvy zrúti na zem. Inšpektor Harry Hole sa púšťa do pátrania po páchateľovi bez tváre. Nemá svedkov, vražednú zbraň ani motív. Keď vrah na druhý deň ráno zistí, že zabil nesprávneho, začnú sa Harrymu problémy.
Mladý švajčiarsky spisovateľ Nelio Biedermann je autorom rodinnej ságy Lazár. Do starého maďarského šľachtického rodu sa narodí zvláštne dieťa. Malý Lajoš von Lazár má takú tenkú pokožku, že vyzerá ako priesvitná. Oči má vodové, tvár modrastú. Jeho otec, barón Šándor von Lazár, iba tuší, že to chlapča nikdy nebude ľúbiť. Nevyzerá ako jeho. Prišiel na svet s úsvitom 20. storočia, keď sa nad rodinou pomaly sťahujú mračná. Lajoš sa koncom 20. rokov ujme dedičstva a starý lesk sa ešte na chvíľu vráti. Jeho deti Eva a Pišta sa však budú musieť popasovať s vojnou aj s totalitným režimom.
Príbeh skupiny ABBA s podtitulom Skrytá melanchólia z pera Jana Gradvalla nemá v dejinách hudby obdobu. Legendárnej švédskej popovej formácii dodnes pribúdajú poslucháči a jej hity si ľudia spievajú a tancujú pri nich už viac ako polstoročie. Uznávaný švédsky hudobný publicista Jan Gradvall získal v roku 2013 exkluzívny prístup k členom skupiny, s ktorými mal už predtým blízky novinársky vzťah. Následne ich zhruba desať rokov spovedal, výsledkom čoho je táto kniha. Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid sa v nej delia o osobné príbehy, myšlienky i názory na vlastnú hudbu, a to otvorenejšie než kedykoľvek predtým.
Mladým čitateľom je určená kniha Bibiany Hromadovej Archeológia. Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov. Spoznajú nej 17 najzaujímavejších archeologických nálezov zo Slovenska a zistia, prečo sa o nich dodnes vedú spory. Autorka im ukáže, že hoci práca archeológov je nesmierne vzrušujúca, nie je len o hľadaní pokladov a zároveň im ponúkne inšpiráciu, zaujímavosti či tipy, ako raz minulosť môžu skúmať aj oni.
Jo Nesbo je autorom severského krimi Spasiteľ. V mrazivý decembrový večer sa na námestí v centre Osla zhromaždili ľudia, aby si vypočuli vianočný koncert. Do hudby zaznie výstrel a divák v uniforme Armády spásy sa mŕtvy zrúti na zem. Inšpektor Harry Hole sa púšťa do pátrania po páchateľovi bez tváre. Nemá svedkov, vražednú zbraň ani motív. Keď vrah na druhý deň ráno zistí, že zabil nesprávneho, začnú sa Harrymu problémy.
Mladý švajčiarsky spisovateľ Nelio Biedermann je autorom rodinnej ságy Lazár. Do starého maďarského šľachtického rodu sa narodí zvláštne dieťa. Malý Lajoš von Lazár má takú tenkú pokožku, že vyzerá ako priesvitná. Oči má vodové, tvár modrastú. Jeho otec, barón Šándor von Lazár, iba tuší, že to chlapča nikdy nebude ľúbiť. Nevyzerá ako jeho. Prišiel na svet s úsvitom 20. storočia, keď sa nad rodinou pomaly sťahujú mračná. Lajoš sa koncom 20. rokov ujme dedičstva a starý lesk sa ešte na chvíľu vráti. Jeho deti Eva a Pišta sa však budú musieť popasovať s vojnou aj s totalitným režimom.
Príbeh skupiny ABBA s podtitulom Skrytá melanchólia z pera Jana Gradvalla nemá v dejinách hudby obdobu. Legendárnej švédskej popovej formácii dodnes pribúdajú poslucháči a jej hity si ľudia spievajú a tancujú pri nich už viac ako polstoročie. Uznávaný švédsky hudobný publicista Jan Gradvall získal v roku 2013 exkluzívny prístup k členom skupiny, s ktorými mal už predtým blízky novinársky vzťah. Následne ich zhruba desať rokov spovedal, výsledkom čoho je táto kniha. Agnetha, Björn, Benny a Anni-Frid sa v nej delia o osobné príbehy, myšlienky i názory na vlastnú hudbu, a to otvorenejšie než kedykoľvek predtým.
Mladým čitateľom je určená kniha Bibiany Hromadovej Archeológia. Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov. Spoznajú nej 17 najzaujímavejších archeologických nálezov zo Slovenska a zistia, prečo sa o nich dodnes vedú spory. Autorka im ukáže, že hoci práca archeológov je nesmierne vzrušujúca, nie je len o hľadaní pokladov a zároveň im ponúkne inšpiráciu, zaujímavosti či tipy, ako raz minulosť môžu skúmať aj oni.