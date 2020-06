V Bratislave pokrstia prvý slovenský klimatický román

Bratislava 28. júna (TASR) - Ako bude vyzerať svet v roku 2076 po klimatickej katastrofe? Čo všetko spôsobí zmena klímy? Ako bude žiť ľudstvo a kde sa bude vôbec dať žiť? Odpovede na tieto otázky prináša nový postapokalyptický klimatický román Posledné storočie - Návrat do Dimony. Knižnú novinku uvedú do života v nedeľu o 16.30 h v Axioma caffe v Bratislave.



"Sme uprostred najväčšej krízy, akú sme kedy zažili, a tvárime sa, že sa nič nedeje. Cieľom knihy je preto upozorniť na klimatickú zmenu aj takýmto spôsobom," približuje knihu jej autor, dlhoročný novinár Jakub Filo. Téma klimatickej krízy podľa neho doteraz slúžila v literatúre aj iných oblastiach umenia iba ako kulisa: "V Poslednom storočí sa však stáva ústredným hýbateľnom deja a konania postáv."



Kniha ponúka čitateľom víziu, ako bude svet vyzerať o 50 rokov po udalostiach klimatickej zmeny. Opisuje neobývateľné regióny, stúpajúce hladiny oceánov a morí, vyschnuté rieky, hladomor či migračné krízy. Dej je zasadený do Spoločenstva, ktoré nahradilo štátne útvary v Európe. Spoločenstvo sa prostredníctvom svojich špeciálnych útvarov Alfa snaží zbierať informácie a technológie, ktoré by planéte ešte mohli pomôcť. Na pozadí príbehu hlavných postáv, majora Robina Wellsa a poručíčky Thess Reevie, sa odohráva boj o prežitie, geopolitika aj intrigy utajenej skupiny sledujúcej vlastné ciele.



Jakub Filo je dlhoročný novinár, v súčasnosti zástupca šéfredaktorky denníka SME pre spravodajstvo a publicistiku. Celú novinársku kariéru sa venuje politike, životnému prostrediu, kauzám, súdom či polícii. V roku 2018 získal Novinársku cenu za projekt SME 25 rokov Slovenska pri príležitosti 25. výročia vzniku SR a vzniku denníka SME. Editorsky zastrešil a zostavil publikáciu 1989 – Cesta k slobode pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie.