Litovský minister: Slovenské vetovanie sankcií je neprijateľné

Vilnius 10. júla (TASR) - Rozhodnutie Slovenska vetovať 18. sankčný balík EÚ voči Rusku je neprijateľné a poľutovaniahodné, vyhlásil vo štvrtok litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys. Vyjadril presvedčenie, že tieto sankcie by boli skutočnou pákou na Moskvu, ale SR tento balík teraz „drží ako rukojemníka“, informovala stanica LRT, na ktorú sa odvoláva TASR.



"Mali by sme Slovensku otvorene povedať, na chodbách aj v súkromných rozhovoroch, že toto je neprijateľné. Toto sú tie najzákladnejšie, najdôležitejšie veci," povedal Budrys v nahratom vyhlásení, ktoré vo štvrtok zverejnil jeho rezort.



Litovský šéfdiplomat ďalej označil tento prístup SR ako zlý. Podľa neho nemôže pokračovať, pretože ide na úkor „najdôležitejších záujmov“ krajín EÚ, z ktorých ten najpodstatnejší je teraz zvyšovať tlak na Rusko.



„Pre niektorých je zrejme prvoradým záujmom sebectvo... Je to niečo, čo ide bytostne proti EÚ. Európska únia je postavená na solidarite a považujem za poľutovaniahodné a nešťastné, že niektoré krajiny, v tomto prípade Slovensko, tento princíp podkopávajú,“ dodal šéf litovskej diplomacie.



Premiér SR Robert Fico predtým potvrdil, že jeho vláda je pripravená súbor sankcií podporiť, keď dostane garancie od Európskej komisie v prípade jej plánu ukončiť dovoz ruského plynu od 1. januára 2028. Reagoval tak na na výzvu nemeckého kancelára Friedricha Merza slovenskej vláde, aby prestala blokovať prijatie balíka. Fico povedal, že je pripravený kedykoľvek sa s Merzom stretnúť a túto otázku vyriešiť.



V poradí 18. súbor sankcií voči Rusku predstavila Európska komisia 10. júna, podľa nej má postihnúť príjmy Moskvy z energetiky a vojenského priemyslu. Takisto sa v ňom navrhuje zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz obchodovania so spoločnosťami prevádzkujúcimi plynovody Nord Stream 1 a 2 a s bankami, ktoré sa podieľajú na obchádzaní sankcií. Z dôvodu neochoty USA nie je isté, či sa podarí znížiť cenový strop na ruskú ropu, napísal portál Euronews.



Prijatie nového balíka ekonomických opatrení si v EÚ vyžaduje jednomyseľnosť členských krajín. Naopak, na schválenie plánu zastaviť dovoz plynu z Ruska stačí kvalifikovaná väčšina štátov, pretože eurokomisia ho predstavila ako legislatívny akt, pri akom sa používa takýto spôsob hlasovania. Slovensko tu teda môže byť prehlasované, Fico sa preto usiluje získať od EK záruky výmenou za podporu sankcií voči Rusku.