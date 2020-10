JE ROZHODNUTÉ: Vláda potvrdila zákaz vychádzania aj testovanie

Bratislava 22. októbra (Teraz.sk) - Od pondelka 26. 10. do 27. 11. prechádzajú školy na dištančnú výučbu okrem prvého stupňa a škôlok a detských jaslí. Informoval premiér Igor Matovič po zasadnutí Ústredného krízového štábu a zasadnutí vlády.



Od soboty 24. októbra do 1. novembra bude prijatý zákaz vychádzania v okresoch Bardejov, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín. Pokiaľ má niekto platný negatívny test, nie starší ako s dátumom 23.10., bude môcť ísť do práce, s dieťaťom do školy, alebo do prírody v mieste svojho bydliska. Ostatní budú mať právo len na nevyhnutný pohyb s cieľom navštíviť lekára, nakúpiť si v obchode potraviny alebo pohyb do sto metrov od miesta bydliska.



V prípade ostatných okresov pre všetkých občanov bude tiež platiť zákaz vychádzania s tým rozdielom, že na cestu do práce alebo cestu s dieťaťom do školy nebudú musieť mať absolvovaný test na COVID-19.



Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) definitívne potvrdil, že v okresoch Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo na Orave a v okrese Bardejov sa v piatok (23. 10.) o 8.00 h začne pilotné testovanie na nový koronavírus. Nasledujúce dva víkendy bude aj plošné testovanie na ostatnom území SR.