Loď Bohemia je na hladine Domaše, na sezónu sú pripravení

Kvakovce 16. júna (TASR) – Výletná loď Bohemia je od pondelka večer opäť na hladine vodnej nádrže (VN) Domaša. Počas sezóny má premávať päťkrát denne, pre dovolenkárov má pripravený aj špeciálny program, vyjadril sa pre médiá Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce, ktorá loď prostredníctvom svojho občianskeho združenia prevádzkuje.







"Chceli sme plávať už od Veľkej noci, prijali sme na tento účel aj posádku, ale kvôli koronavírusu sme to museli odsunúť na neskôr," povedal s tým, že Bohemia, ktorá sa na Domašu vlani vrátila po 26 rokoch, absolvuje svoju prvú tohtoročnú plavbu v piatok 19. júna. Kapraľ verí, že sezóna bude pre loď, ktorá bola i pre minuloročný nedostatok vody vo VN odstavená z prevádzky viac ako osem mesiacov, priaznivá. Ako v tejto súvislosti uviedol, združenie pre obsluhu lode zamestnalo jej trojčlennú posádku. Úspešná sezóna je preto predpokladom aj pre ekonomický úspech projektu.



Ako ďalej priblížil, Bohemia má počas sezóny absolvovať päť náučných okružných plavieb denne. Cestujúci sa počas nich dozvedia i históriu vodného diela a plavebnej dopravy na Domaši. "Takisto máme pripravenú sériu letných koncertov Bohemia spieva, bude to štvrtky. Pripravili sme letné číslo novín Domašský kuriér," predstavil ďalšie aktivity Kapraľ s tým, že tlačovina informuje aj o atraktivitách regiónu.



Jediným prístaviskom výletnej lode Bohemia bude tento rok mólo v rekreačnej oblasti Dobrá. Plán vybudovať prístaviská vo všetkých rekreačných strediskách vodného diela sa aj napriek vlaňajším plánom naplniť nepodarilo. "Proces obstarávania je veľmi náročný," vysvetlil dôvod s tým, že projekt na prístaviská obec pripravená má, a preto verí, že do budúceho roka sa ich výstavba podarí nielen obstarať, ale i zrealizovať.



Informácie o časoch plavieb, ako i dokumentárny film o minuloročnej ceste lode Bohemia z Prahy na Domašu je možné nájsť na internetovej stránke plavbydomasa.sk.