Londýnsky štýl v Bratislave: JTRE predstavuje Downtown Yards

Bratislava 12. decembra (OTS) - Projekt bude vstupnou bránou do rozrastajúceho sa moderného centra Bratislavy, ktoré prirodzene prepojí s pokojnou pôvodnou zástavbou štvrte Nivy. Zároveň spája skúsenosti developera z budovania ucelených mestských štvrtí v Bratislave a Londýne. Spustenie predaja a začiatok výstavby sú plánované na budúci rok, projekt už má právoplatné stavebné povolenie.Downtown Yards premení nevyužívanú bývalú priemyselnú lokalitu na nový plnohodnotný priestor pre Bratislavčanov a návštevníkov v centre mestského diania. Na hranici Starého Mesta a Ružinova vznikne zelená mestská štvrť s vyváženým mixom bývania, práce, oddychu, vybavenosti a rozmanitých verejných priestorov.opisujeTriptych Bankside a Appleby Blue, prvé projekty JTRE London, ktoré získali spolu už osem prestížnych ocenení, vznikli vďaka spojeniu dlhoročných skúseností JTRE s rozsiahlymi projektmi ucelených mestských štvrtí a lokálnej znalosti miestnych partnerov. Skúsenosti získané týmto spojením sa premietajú aj do nových projektov JTRE v Bratislave.Prvým výsledkom je Downtown Yards, pri ktorom sa opäť spojil silný a skúsený tím tvorený developerom JTRE, urbanistami a architektmi GFI, tvorcami verejných priestorov a krajinných úprav LABAK. Na pozemku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou ulicou a Mlynskými nivami už dva roky prebieha príprava územia. Bývalá priemyselná periféria sa prirodzeným vývojom stala súčasťou širšieho centra mesta a po zániku výrobnej činnosti zostalo územie bez využitia. Premena brownfieldov blízko centra je pritom dobrým predpokladom pre udržateľný rozvoj mesta krátkych vzdialeností.V posledných rokoch sa takto rozvíja lokalita medzi historickým jadrom, Nivami a Dunajom, kde vyrástol bratislavský downtown tvoriaci srdce moderného centra metropoly.vysvetľujeNevyužívané územie sa tak do troch rokov zmení na vyhľadávanú adresu v štýle odkazujúcom na industriálnu minulosť.dopĺňa koleguNa downtown nadväzujú bloky s 8 až 27 podlažiami s celkovo viac ako 650 rezidenciami prinášajúcimi plnohodnotné prémiové rodinné bývanie. Rezidencie sú navrhnuté so zmyslom pre detail, s premyslenými dispozíciami s dostatkom úložných priestorov. Väčšie byty sú orientované na dve svetové strany a ponúknu úžasné výhľady. Po vzore londýnskeho projektu Triptych Bankside rozvíja JTRE koncept komunitného klubu, kde sa uvažuje s hernou a párty zónou, susedskou knižnicou, malou kinosálou, priestormi pre fitnes či tichou zónou na cvičenie jogy.Od Pláteníckej ulice navrhli architekti päť samostatne stojacich nízkopodlažných polyfunkčných objektov, ktoré prispejú k občianskej vybavenosti územia pestrou paletou obchodných prevádzok, služieb či menších administratívnych priestorov. Jedným z nich bude aj zdravá materská škola realizovaná z dreva v pasívnom štandarde. Budú tvoriť prirodzený prechod od pôvodnej zástavby rodinných domov smerom k výškovým budovám. Doplnia ich príjemné pobytové vnútrobloky, zaujímavé sadové úpravy a vodné prvky, ktoré sa prirodzene previažu s veľkým parkom Klingerky.Architektonický akcent Downtown Yards prinesie v druhej etape administratívna budova s atraktívnou architektúrou na nároží Košickej a Prístavnej ulice. Celopresklená veža s 35 podlažiami zaujme terasami na kaskádovito uskočených poschodiach, ktoré rozdelia hmotu budovy na tri časti.zdôrazňujeVerejné priestory navrhol renomovaný ateliér LABAK. Návrh reaguje na historický ráz lokality z čias krajiny lužných lesov rozvetvených ramien Dunaja, ktoré sa tu nachádzali a vytvárali množstvo ostrovov rôznych veľkostí. Architekti rozohrali minimalistické pôsobenie výsadby s prírodnými materiálmi na viacerých úrovniach, čím dosiahli hĺbku a optické zväčšenie priestoru. Krajinné úpravy podporujú biodiverzitu a sú jednoduché na údržbu.Autori zvolili riešenie v mierke záhrad, zohľadňujúc priestorové obmedzenia.približuje verejné priestoryZeleň bude pokrývať plochu 6 100 štvorcových metrov. Jej súčasťou bude zrevitalizovaná pôvodná stromová alej na Pláteníckej ulici, aj nové stromoradie na Košickej. Zeleň pribudne aj na strechách budov, v rámci prvej etapy to bude viac ako 2 000 štvorcových metrov.Súčasťou udržateľného prístupu je aj organizácia dopravy. Na Košickej ulici sú objekty odsadené od cesty tak, aby zostal na pozemkoch JTRE voľný koridor pre budúcu trasu električky a uličný rad stromov. Statická doprava bude odvedená pod zem, kde na troch podlažiach vznikne 1 721 parkovacích miest, čo prispeje k výraznému utlmeniu premávky v území. V podzemnej garáži vznikne dostatok elektronabíjačiek, obyvatelia budú mať v každom rezidenčnom vchode bicykliareň. Predĺžením Valchárskej ulice vznikne nový dopravný koridor napojený na Košickú ulicu. Cyklisti získajú v rámci kompletnej rekonštrukcie Pláteníckej ulice pohodlné a bezpečné napojenie na Košickú a Prístavnú ulicu obojsmernou cyklotrasou oddelenou od cesty zeleňou.Projekt Downtown Yards má právoplatné stavebné povolenie a aktuálne prebieha výber zhotoviteľov stavby. Predaj rezidencií spustí JTRE na jar 2024. Dokončenie prvej etapy je plánované na roky 2026 – 2027.