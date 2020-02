LOVCI LEBIEK V AKCII:Štefanovi H. hrozí doživotie, našli ho v Krompách

Bratislava 6. februára (TASR) - Policajti z cieľového pátrania Prezídia Policajného zboru SR, prezývaní "lovci lebiek", vypátrali a zadržali Štefana H. z Krompách. Zatykač na túto osobu vydali orgány Spojeného kráľovstva v súvislosti so závažným trestným činom. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.



Štefan H. mal spoločne s ďalšími dvoma mužmi v novembri 2019 v meste Shelton napadnúť ženu, pričom ju mal niekoľkokrát znásilniť, rovnako ako aj ďalší dvaja muži. "Štefan sa dal na útek zo Spojeného kráľovstva a následne bol obvinený zo spáchania dvoch trestných činov, a to zločinov znásilnenia. Za tieto skutky mu hrozí doživotný trest odňatia slobody," uviedla polícia.







Štefan H. sa vrátil na Slovensko, ale podľa polície urobil také opatrenia, aby sťažil prácu pátračom. Na základe operatívno-pátracej činnosti však boli vytypované lokality, kde by sa mohol ukrývať. "Napokon informácie k jeho skrýši smerovali do Krompách, do domu jeho známeho. Dňa 3. februára bol hľadaný zadržaný," poznamenala polícia.