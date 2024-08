LOVESTREAM 2024: Prvý deň dominovali Rita Ora a 50 Cent

Bratislava 17. augusta (TASR) – Bratislavské Vajnory žijú tento víkend hudbou. Na starom letisku vystaval rozsiahly areál tretí ročník festivalu Lovestream, najväčšieho hudobného podujatia leta. Na hlavnom pódiu nebývalých rozmerov a vybavenia, aké Slovensko vidí iba vďaka tomuto podujatiu, sa počas troch dní od piatku 16. augusta predstaví viac ako dvadsiatka interpretov.



Popoludnie prvého dňa rozbiehali na hlavnom pódiu izraelský multiinštrumentalista a spevák Dennis Loyd, známy vďaka hitu Nevermind, po ňom mladá speváčka z Arménska Rosa Linn, ktorá sa preslávila piesňou Snap. V tejto horúčave to bola pre nich neľahká úloha, ktorej sa obaja úspešne zhostili.



Večerný program prvého dňa otvorila známa česká hip hopová dvojica Calin a Viktor Sheen. Spevák Calin, rodák z Moldavska, a Viktor Sheen, raper pochádzajúci z Kazachstanu, vydali vo februári 2023 spoločný album Roadtrip. Získali zaň viacero ocenení a predstaviť ho prišli fanúšikom aj na Lovestream.



Prvou hviezdou večera bola Rita Ora. Tá patrí v súčasnosti k popredným britským interpretkám - nielen spevom, ale aj vizážou či oblečením. To všetko obdivovali tisícky fanúšičiek pred pódiom pri skladbách Ritual, Let You Love Me, Black Widow, Hot Right Now, Anywhere, You Only Love Me či coveru Dancing Queen skupiny ABBA. Rodáčka z kosovskej Prištiny Rita Sahatciu (1990) sa rok po narodení presťahovala s albánskymi rodičmi do Londýna. V auguste 2012 vydala debutový album Ora so singlami R.I.P. a How We Do (Party), ktoré sa v anglickej hitparáde dostali na prvé miesto. V novembri 2018 vydala druhý album Phoenix, vo februári 2021 vyšla EP Bang a v júli 2023 tretí štúdiový album You & I. V singlovej TOP 40 mala zatiaľ 16 piesní, tri z nich sa dostali na prvé miesto.



Kto mal málo tancovačky s Ritou Ora, tomu určite vyhovel hviezdny americký raper a producent 50 Cent. Fewstivalový areál dal do pohybu pri skladbách Candy Shop, Hate It Or Love It, Window Shopper, Ayo Technology, In Da Club, Many Men či Baby By Me. Počas celého poldruha hodinového setu bolo pódium plné protagonistu a jeho spoluúčinkujúch. Výborný záver prvého dňa.



Rodák z New Yorku Curtis James Jackson III. (1975), tak znie jeho rodné meno, vydal vo februári 2003 debutový štúdiový album Get Rich Or Die Tryin', v marci 2005 pridal druhý s názvom The Massacre, oba sa dostali na prvú pozíciu v albumovom rebríčku. V septembri 2007 vydal tretí album Curtis a v novembri 2009 štvrtý s názvom Before I Self Destruct. V júni 2014 vydal piatu štúdiovku Animal Ambition. V singlovej TOP 40 hitparáde mal doteraz šestnásť skladieb, z nich sa tri dostali až na prvé miesto. Za skladbu Crack a Bottle v trojici 50 Cent, Eminem a Dr. Dee získali cenu Grammy za rok 2010. Životný príbeh tohto rapera ponúka kniha Playground, ktorá vyšla aj na Slovensku pod názvom Ihrisko.