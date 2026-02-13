Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. február 2026Meniny má Arpád
Lovestream festival oznámil druhého headlinera, bude ním David Guetta

Na snímke účastníci počas prvého dňa 4. ročníka festivalu Lovestream v areáli Starého letiska v bratislavských Vajnoroch v piatok 15. augusta 2025. Foto: TASR - Pavol Zachar

Organizátori Lovestream festivalu v decembri oznámili, že na festival zavíta aj britský spevák Robbie Williams. Podujatie sa uskutoční od 7. do 9. augusta na Starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Lovestream festival, ktorý sa bude konať v auguste na starom letisku v bratislavských Vajnoroch, oznámil druhého headlinera. Na Slovensko zavíta francúzsky DJ a najpopulárnejší elektronický umelec na svete David Guetta. Na piatom ročníku festivalu vystúpi v nedeľu 9. augusta so svojou „Monolith Show“. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.

David Guetta je producent, hudobný priekopník a medzinárodná ikona. Má viac ako 80 miliónov mesačných poslucháčov, 50 miliárd streamov, 40 miliónov predaných albumov po celom svete, 15 nominácií na Grammy a dve ceny Grammy. Guetta spolupracoval s niektorými svetovými hviezdami, ako je Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira či OneRepublic.

