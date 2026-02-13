< sekcia Slovensko
Lovestream festival oznámil druhého headlinera, bude ním David Guetta
Organizátori Lovestream festivalu v decembri oznámili, že na festival zavíta aj britský spevák Robbie Williams. Podujatie sa uskutoční od 7. do 9. augusta na Starom letisku vo Vajnoroch v Bratislave.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Lovestream festival, ktorý sa bude konať v auguste na starom letisku v bratislavských Vajnoroch, oznámil druhého headlinera. Na Slovensko zavíta francúzsky DJ a najpopulárnejší elektronický umelec na svete David Guetta. Na piatom ročníku festivalu vystúpi v nedeľu 9. augusta so svojou „Monolith Show“. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.
David Guetta je producent, hudobný priekopník a medzinárodná ikona. Má viac ako 80 miliónov mesačných poslucháčov, 50 miliárd streamov, 40 miliónov predaných albumov po celom svete, 15 nominácií na Grammy a dve ceny Grammy. Guetta spolupracoval s niektorými svetovými hviezdami, ako je Sia, Nicki Minaj, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Bruno Mars, Black Eyed Peas, Shakira či OneRepublic.
