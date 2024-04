Lovestream festival predstavuje ďalších účinkujúcich

Bratislava 27. apríla (TASR) - Festival Lovestream predstavuje ďalších interpretov, ktorí vystúpia na jeho treťom ročníku. Ten bude od 16. do 18. augusta na starom letisku Bratislava-Vajnory. V prvej skupine interpretov, ktorých už festival oznámil, sú britská speváčka Rita Ora, svetové dídžejské duo Dimitri Vegas & Like Mike, americký spevák Ray Dalton, škótsky hudobník Tom Walker, izraelský spevák Dennis Lloyd, slovinská rocková skupina Joker Out či arménska speváčka Rosa Linn. V týchto dňoch pribudli Austrálčan Cyril, anglická dvojica Chase & Status, talianska formácia The Kolors, americká kapela Welshly Arms, raperi Macklemore a 50 Cent či holandský dídžej Tiesto. TASR o tom informovala PR manažérka Erika Barkolová.



Chase & Status je elektronická hudobná producentská dvojica z Londýna, ktorú tvoria Saul Milton a Will Kennard. Drum and bassová dvojka funguje spolu už od roku 2003 a na konte majú množstvo hudobných ocenení.



The Kolors, popovú skupinu s koreňmi vo funku a discu, tvorí Antonio Stash Fiordispino (spevák a gitara), Alex Fiordispino (bicie) a Dario Iaculli (basgitara). Kapela pochádza z Milána, ich prelom prišiel v roku 2015, keď získali víťazstvo v Amici, hlavnej talianskej televíznej súťaži talentov.



Fast Boy vznikli v roku 2021 v Berlíne a tvoria ich bratia Lucas a Felix Hainovci. V roku 2022 vydali singel Castle s Hugel a Alle Farben. Hitom sa stala pieseň Bad Memories. Welshly Arms je americká blues-rocková skupina z Clevelandu. Ben Haggerty známy ako Macklemore je americký raper a hudobník. Hudbu začal tvoriť nezávisle v roku 2000. 50 Cent, rodným menom Curtis James Jackson III, je oceňovaný raper, podnikateľ, herec a producent z Queensu v New Yorku. Tento držiteľ ceny Grammy, ktorý je považovaný za jedného z najtalentovanejších a najplodnejších hudobných umelcov svojej doby, sa preslávil svojím debutovým albumom Get Rich or Die Tryin', odvtedy predal viac ako 30 miliónov albumov po celom svete a získal množstvo prestížnych ocenení.



Tiesto je holandský DJ a hudobný producent. Časopis Mix ho v ankete medzi fanúšikmi v rokoch 2010/2011 zvolil za "najväčšieho DJa všetkých čias" a v roku 2013 ho čitatelia časopisu DJ Mag zvolili za najlepšieho DJa za posledných 20 rokov. Podľa viacerých zdrojov je tiež považovaný za krstného otca EDM - teda elektronickej tanečnej hudby.