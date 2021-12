LOZ, ASL SR či SLK vyjadrili podporu protestujúcim záchranárom

Bratislava 14. decembra (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR či Slovenská lekárska komora (SLK) vyjadrili podporu zdravotníckym záchranárom, ktorí v utorok poobede protestovali pred budovou Národnej rady (NR) SR. Zásah polície považujú za unáhlený a odsudzujú ho. Tá zadržala dve osoby.



Predseda LOZ Peter Visolajský informoval TASR o tom, že polícia predviedla na obvodné oddelenie prezidenta Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) Františka Majerského. "LOZ si uvedomuje, že je dôležité dodržiavať zákony, ale tento postup polície považujeme za nesprávny. Protest sa niesol v slušnom duchu, nedošlo k žiadnemu ohrozeniu verejného poriadku a nebol tam ani náznak výtržnosti," povedal Visolajský.



Komora je presvedčená o tom, že išlo o "unáhlený a zbytočný zásah voči zdravotníkom". Očakáva, že Majerského prepustia ešte v utorok.



Prezident ASL SR Marián Šóth vyjadril "zdesenie nad tým, akým spôsobom sa štátne orgány stavajú k oprávneným požiadavkám zdravotníkov pre rozpočet". Zásah polície ilustruje podľa asociácie postoj štátnej moci k ľuďom, na ktorých bedrách stojí a padá akútna starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19. Poukázal na to, že sa záchranári neúspešne pokúšali komunikovať s predstaviteľmi štátnej moci. "Zhromaždenie bolo poslednou alternatívou, aby upozornili na katastrofálny stav financií v zdravotníctve. Vyjadrujeme absolútnu podporu záchranárom a apelujeme na zvýšenie rozpočtu," doplnil.



SLK v stanovisku zaslanom TASR uviedla, že plne rešpektuje dodržiavanie zákonov SR. Za potrebné však považuje vyjadriť plnú podporu požiadavkám, s ktorými prišli záchranári a zdravotné sestry pred parlament. "Stabilizácia zdravotníckeho personálu a zvýšenie platov pre zdravotníkov sú absolútnou prioritou, ktorou by sa mali kompetentní vo vláde a parlamente – tak ako sľúbili – zaoberať. Bolo by veľmi nešťastné, keby forma, čas a spôsob zvoleného protestu zatienili samotnú podstatu oprávnených požiadaviek zdravotníkov, ktoré dnes pred parlamentom odzneli," dodala komora.