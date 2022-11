LOZ: Hegerova žiadosť o pomoc pre krajiny V4 je hanebným správaním

Bratislava 25. novembra (TASR) - Žiadosť premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o pomoc pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti na Slovensku od krajín V4 vnímajú lekárski odborári ako hanebné správanie. TASR o tom informoval predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Žiadosť Hegera o výpomoc krajín, ktoré si na rozdiel od slovenskej vlády včas uvedomili vážnosť situácie vo svojich zdravotných systémoch a vďaka riešeniu problémov zastabilizovali svoje zdravotníctva, je pre Slovensko zahanbujúca," povedal Visolajský. Poukazuje na to, že premiér napriek ich žiadostiam a prosbám vyše roka a pol neriešil zhoršujúcu sa situáciu v nemocniciach.



LOZ zverejnilo aj list od českých lekárskych odborárov, ktorí reagovali na Hegerovu žiadosť. Podľa ich odborárskeho predáka Martina Engela je možná pomoc vzhľadom na personálnu krízu v českom zdravotníctve iba iluzórna. Deklaroval tiež, že českí lekári nepodrazia svojich slovenských kolegov.



Premiér Heger požiadal vo štvrtok (24. 11.) predsedov vlád Česka, Poľska a Maďarska o pomoc v zdravotníctve. Premiéri susedných krajín mu podľa jeho slov deklarovali ochotu pomôcť v prípade, že by Slovensko potrebovalo od budúceho mesiaca lekárov do nemocníc. O konkrétnych číslach sa nerozprávali, premiéri majú podľa Hegera preveriť možnosti. V prípade hospitalizácií v nemocniciach na pohraničí vedia tiež poskytnúť svoje kapacity.