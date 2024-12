LOZ: Spravíme všetko, aby s vládou došlo k dohode do konca roka

Bratislava 6. decembra (TASR) - Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský tvrdí, že odborári urobia všetko pre to, aby medzi nimi a vládou došlo k dohode do konca roka. LOZ podľa jeho slov do pondelka (9. 12.) ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) pošle zoznam požiadaviek, ktoré sú vykonateľné počas decembra. On im má zároveň v pondelok poslať odpočet memoranda. Visolajský to uviedol po piatkovom stretnutí s ministrom na pôde rezortu.



"Prišli sme s tým na naplánované stretnutie, kde nám minister sľúbil odpočet bodov memoranda. Ten sme dnes znova nedostali, ale dostali sme prísľub, že nám to dajú do pondelka," povedal. Na podaní výpovedí lekárov sa podľa jeho slov nič nemení. "Nič na tom nezmenia vyjadrenia ministra, že je 90 percent memoranda splnených, lebo dôležitá je realita," dodal. Ďalšie rokovanie sa má uskutočniť v utorok (10. 12.) poobede.



Visolajský opakovane skritizoval, že minister s LOZ vopred nekomunikoval návrhy, ktoré už predložil na vládu a do parlamentu. K viacerým z nich podľa jeho slov majú pripomienky. "Požiadali sme ho, aby sa takéto veci už neopakovali a sľúbili nám, že sa niektoré veci opravia," ozrejmil. Vláde zároveň vytkol, že v uznesení o odmietnutí transformácie nemocníc na akciové spoločnosti nie sú spomenuté iné nemocnice než tie, ktoré spadajú pod rezort zdravotníctva. "My máme množstvo iných nemocníc pod ministerstvom obrany napríklad," vysvetlil. Zároveň potvrdil, že LOZ ďalej trvá aj na požiadavke rastu platov lekárov.



Nemá bližšie informácie o tom, ako minister plánuje zabezpečiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti v novom roku v prípade, že výpovede lekárov začnú platiť. "Predpokladám len, že to je nejaká forma núdzového stavu," skonštatoval šéf LOZ. Deklaroval, že LOZ urobí všetko preto, aby k dohode do konca roka došlo. "Šanca tu je a je to otázka ochoty," poznamenal.



Minister zdravotníctva v piatok po rokovaní s LOZ informoval, že má plán, ako zabezpečiť zdravotnú starostlivosť po novom roku, ak výpovede lekárov nadobudnú platnosť. Podľa jeho slov nepôjde o vyhlásenie núdzového stavu. Bližšie informácie neuviedol, tvrdí, že chce návrh najprv predstaviť kolegom na rokovaní vlády. Jeho prioritou však je sa s LOZ dohodnúť. Lekárskych odborárov požiadal, aby budúci týždeň predstavili aktualizovaný zoznam svojich požiadaviek, ktorý bude realizovateľný do konca roka.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Lekári zároveň zvažujú aj výpovede z nadčasovej práce. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.







Lekárske odbory kritizujú Šaška, že predkladá neodkomunikované návrhy



Zástupcovia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) kritizujú ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za to, že na vládu a do parlamentu predkladá návrhy, ktoré s nimi vopred neodkomunikoval. Lekári zároveň podľa šéfa LOZ Petra Visolajského po vyjadreniach ministra strácajú voči nemu dôveru. Uviedol to pred piatkovým rokovaním na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.



"Čo ma mrzí a čo je buď neskúsenosť ministra alebo podozrivý zámer, že predložil do parlamentu a na vládu veci, ktoré neboli s nami odkomunikované a ku ktorým máme dosť zásadné výhrady. Napriek tomu ich tam len tak predložil a tvári sa, že splnil naše požiadavky," povedal Visolajský. Zároveň však ocenil, že vláda už podnikla nejaké kroky.



Lekárski odborári sa chcú na rokovaní ministra pýtať na odpočet memoranda aj na ním predložené návrhy. Hlavným problémom, ktorý sa podľa LOZ stále nerieši, je financovanie nemocníc. Rovnako nesplnené sú podľa neho aj iné body memoranda.



Visolajský priznal, že niektorí lekári už svoje výpovede stiahli. "Sú individuálne prípady, pár ľudí, ktorí sa nám ohlásili, ale na tom počte 3300 výpovedí sa nič nezmenilo, pretože tých výpovedí bolo viac. Dokonca minulý týždeň výpovede pribúdali," ozrejmil.