Bratislava 22. marca (TASR) - Lekárske odborové združenie (LOZ) kritizuje spôsob dofinancovania zdravotníctva. Nerozumie, prečo peniaze dostali zdravotné poisťovne, ktoré budú mať podľa združenia z dofinancovania zisk. TASR o tom informoval predseda združenia Peter Visolajský.



"Je nepochopiteľné, ak nemocnice upozorňujú a žiadajú, že na liečbu pacientov nemajú dosť financií, ale peniaze štát pošle zdravotným poisťovniam, ktoré budú mať aj z tohto dodatočného dofinancovania zdravotníctva zisk," povedal.



Visolajský tiež upozornil, že zdravotné poisťovne nie sú povinné použiť všetky získané zdroje na liečbu pacientov. "Dnes sa verejnosť dozvedela, že 365 miliónov príde zdravotným poisťovniam, nedozvedeli sme sa však, koľko eur príde na liečbu pacientom do nemocníc a ambulancií," doplnil s tým, že verejnosť by mala vedieť, na čo sa peniaze použijú.



Minister financií Igor Matovič (OĽANO) na utorkovej tlačovej konferencii oznámil, že do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Vyššia platba za štátnych poistencov má priniesť 100 miliónov eur, zároveň sa má zvýšiť základné imanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne o 120 miliónov eur. Ďalších 145 miliónov eur má priniesť vyšší výber poistného.