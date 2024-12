LOZ: LEKÁRI PO CELOM SLOVENSKU SŤAHUJÚ SVOJE VÝPOVEDE

Bratislava 31. decembra (TASR) - Lekári po celom Slovensku sťahujú svoje výpovede. Pre TASR to potvrdil predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Lekári sťahujú výpovede po celom Slovensku. Teraz je na rade vláda, aby splnila svoje sľuby a na prvej schôdzi v parlamente prijala zmeny, ktoré lekári žiadali," uviedol pre TASR Visolajský.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) 20. decembra v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Visolajský po podpise dohody avizoval, že lekári sa vrátia do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala.