LOZ: Lekári zatiaľ svoje výpovede nestiahli, naďalej podpisujú dodatky

Bratislava 27. decembra (TASR) - Lekári zatiaľ svoje výpovede nestiahli. Čakajú, kým dodatky k pracovným zmluvám podpíšu všetci, ktorí výpoveď podali. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytol šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.



"Vo väčšine štátnych nemocníc máme dodatky už podpísané a všetci lekári vo výpovedi čakajú na pár súkromných nemocníc a nemocnice zverené v správe vyšších územných celkov, kým sa so svojimi lekármi dohodnú. Až potom definitívne stiahneme výpovede," uviedol Visolajský.



Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) minulý týždeň v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Uzavretím zmluvy sa podarilo zabrániť kolapsu nemocníc, ktorý hrozil pre výpovede viac ako 3300 lekárov. Visolajský po podpise dohody avizoval, že lekári sa vrátia do nemocníc podmienečne a vláda musí do konca februára 2025 splniť sľuby, ku ktorým sa zaviazala.